美国前驻联合国代表黑莉将出回忆录揭秘白宫内讧

美国前常驻联合国代表妮基·黑莉在定于12日发行的回忆录中指认，两名政府前高级官员曾试图拉她一起反对总统唐纳德·特朗普制定的部分政策，遭拒绝。

与已发表和即将上市的多本著作类似，黑莉的新书再次向外界揭示了白宫内部的失序和内讧。

【并非“不顺从”？】

美联社10日提前获得的回忆录显示，两名官员分别是白宫前办公厅主任约翰·凯利和前国务卿雷克斯·蒂勒森。黑莉描述，她曾与两人闭门会谈超过一小时，其间对两人联合对抗总统的要求感到“震惊”并予以拒绝。

“凯利和蒂勒森向我透露，他们对抗总统时，并非不顺从，只是尝试拯救这个国家。他们称，他们而非总统所作决策才最符合美国利益。”

但在黑莉看来，两人“本应直接告诉总统所持分歧”，而非“拉我入伙”；如果不喜欢总统做的事，他们可以辞职。然而，暗地里搞破坏“非常危险”，“违背宪法和美国民众意愿”。

法新社报道，黑莉去年年底辞任美国常驻联合国代表，与特朗普“友好道别”。凯利数周后离职，当时几乎和特朗普说不上话。蒂勒森同年3月遭特朗普经由社交媒体“推特”解职。

蒂勒森没有就黑莉新书作回应。凯利辩解说，自己只是向特朗普提供“最佳、最公开且合乎法律与伦理”的建议，“以便他作出明智决定”，并非“对抗总统”。

【弹劾“莫须有”】

美国《华盛顿邮报》同样提前获得黑莉新书。按这家报纸的说法，47岁的黑莉作为南卡罗来纳州前州长，一直被共和党人视作2024年总统竞选潜在候选人。她多次寻求弥合与特朗普的政见分歧，同时与她所认定总统“越界”的领域保持距离。

“只是，黑莉从未公开表达反对意见。”

黑莉在书中披露，她认同特朗普大多数引发外界争议的外交政策，包括退出伊朗核问题全面协议和《巴黎协定》，以及把美国驻以色列大使馆迁至耶路撒冷。

同时，她曾私下就特朗普与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在芬兰赫尔辛基的会晤表达关切，也反对特朗普就弗吉尼亚州夏洛茨维尔市“白人至上”骚乱所作初始回应。

在纽约接受《华盛顿邮报》专访时，黑莉谈及国会众议院民主党人针对特朗普的弹劾调查，认为特朗普与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基通话时寻求外国势力协助政治调查确实不妥，但不足以构成弹劾。

“（特朗普在电话中）没有强烈要求必须实现什么。我因而难以理解，整场弹劾调查从何而来，因为大家竭力反对的事根本没发生。”黑莉强调，关联“等价交换”的近4亿美元美对乌军事援助已到位，但乌克兰人“没有跟踪调查”。

【再证“白宫乱”】

黑莉的回忆录名为《恕我直言》，指的是她遭白宫国家经济委员会主任拉里·库德洛指认“可能暂时搞混了”特朗普政府决策时所作回复：“恕我直言，我从不糊涂。”

黑莉在书中详尽描述了整件事的来龙去脉。照她的说法，她去年4月应白宫要求在电视上宣布，美国政府已认定俄罗斯是叙利亚化学武器袭击的同谋，准备追加对俄制裁，那时所掌握的就是最新信息，即当时特朗普本应很快宣布对俄惩罚性制裁。

但特朗普随后变卦，却没人通知她。以凯利为首的白宫官员打算让黑莉“自背黑锅”，拒绝发表替她澄清的声明。库德洛的言论让黑莉确信这一点，于是她不顾助手阻拦，借助媒体“打脸”库德洛。

媒体当时报道，这件事让特朗普政府内部分歧罕见暴露在公众眼前。而按照英国《卫报》的说法，黑莉的新书再次向外界描绘了一个“功能紊乱、内讧且混乱”的白宫。参与报道水门事件的记者鲍勃·伍德沃德和《火与怒：特朗普白宫内幕》作者迈克尔·沃尔夫都曾描绘类似情形。

另一本定于19日上市的新书同样揭秘白宫“黑料”。新书作者是一名匿名政府官员，去年曾在美国《纽约时报》发表专栏文章，称部分白宫官员私下打算用集体辞职等极端行为引发外界对总统行为的注意。（海洋）（新华社专特稿）

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