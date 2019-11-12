人民网>>国际

玻利维亚总统莫拉莱斯辞职 加剧拉美地区政治分裂

徐超

2019年11月12日08:34  来源：新华网
 

　　玻利维亚总统埃沃·莫拉莱斯10日宣布辞职。

　　他是玻利维亚首名印第安人总统和南美洲在任时间最长左翼领导人。一些政治分析师认为，莫拉莱斯辞职，不仅给玻利维亚带来权力真空，而且加剧拉美地区政治分裂。

　　【时代象征】

　　莫拉莱斯命运受到广泛关注，不止缘于他连任总统十多年，更在于他所代表的左翼时代。按照路透社的说法，莫拉莱斯是十多年前拉美左翼执政潮中最后一位在任总统。

　　上世纪末至本世纪初，左翼力量横扫拉美政坛，在多个国家上台执政。莫拉莱斯执政前，拉美地区已经出现的左翼领导人包括委内瑞拉总统乌戈·查韦斯、巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦、阿根廷总统内斯托尔·基什内尔和智利首名女总统米切尔·巴切莱特。

　　近年来，拉美左翼力量遭受挫折。查韦斯去世后，继任者尼古拉斯·马杜罗同时面临国内经济困境与西方制裁压力；中右翼的智利前总统塞瓦斯蒂安·皮涅拉重新上台。

　　【双重挑战】

　　美联社报道，莫拉莱斯辞职，玻利维亚政治可能陷入权力真空。作为法定总统继任者，副总统、参议院议长和众议院议长都已辞职。参众两院需选出新议长，继而委任参议院议长代行总统职责，任命过渡时期内阁。

　　按照路透社的说法，这一地区政治对立可能更加严重。拉美国家政府对莫拉莱斯辞职的回应体现出“左右”之分。哥伦比亚、秘鲁等国的中右翼政府呼吁玻利维亚尽早举行“合法选举”；委内瑞拉、古巴等国领导人直指玻利维亚发生“政变”。

　　墨西哥和阿根廷过去一年中分别回归和即将回归左翼执政。墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德说，墨方愿向莫拉莱斯提供政治庇护；阿根廷当选总统阿尔韦托·费尔南德斯也认定莫拉莱斯遭遇“政变”。（徐超）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved