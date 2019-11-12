玻利维亚总统莫拉莱斯辞职 加剧拉美地区政治分裂

玻利维亚总统埃沃·莫拉莱斯10日宣布辞职。

他是玻利维亚首名印第安人总统和南美洲在任时间最长左翼领导人。一些政治分析师认为，莫拉莱斯辞职，不仅给玻利维亚带来权力真空，而且加剧拉美地区政治分裂。

【时代象征】

莫拉莱斯命运受到广泛关注，不止缘于他连任总统十多年，更在于他所代表的左翼时代。按照路透社的说法，莫拉莱斯是十多年前拉美左翼执政潮中最后一位在任总统。

上世纪末至本世纪初，左翼力量横扫拉美政坛，在多个国家上台执政。莫拉莱斯执政前，拉美地区已经出现的左翼领导人包括委内瑞拉总统乌戈·查韦斯、巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦、阿根廷总统内斯托尔·基什内尔和智利首名女总统米切尔·巴切莱特。

近年来，拉美左翼力量遭受挫折。查韦斯去世后，继任者尼古拉斯·马杜罗同时面临国内经济困境与西方制裁压力；中右翼的智利前总统塞瓦斯蒂安·皮涅拉重新上台。

【双重挑战】

美联社报道，莫拉莱斯辞职，玻利维亚政治可能陷入权力真空。作为法定总统继任者，副总统、参议院议长和众议院议长都已辞职。参众两院需选出新议长，继而委任参议院议长代行总统职责，任命过渡时期内阁。

按照路透社的说法，这一地区政治对立可能更加严重。拉美国家政府对莫拉莱斯辞职的回应体现出“左右”之分。哥伦比亚、秘鲁等国的中右翼政府呼吁玻利维亚尽早举行“合法选举”；委内瑞拉、古巴等国领导人直指玻利维亚发生“政变”。

墨西哥和阿根廷过去一年中分别回归和即将回归左翼执政。墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德说，墨方愿向莫拉莱斯提供政治庇护；阿根廷当选总统阿尔韦托·费尔南德斯也认定莫拉莱斯遭遇“政变”。（徐超）（新华社专特稿）

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