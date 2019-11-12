中希交流是“酒逢知己千杯少”（望海楼）

当地时间11月11日，中国国家主席习近平在雅典同希腊总统帕夫洛普洛斯会谈。习近平主席强调，我怀着对文明的尊重和对未来的期许来到希腊。每次你我之间的交谈，每次中希之间的交流，都能产生“酒逢知己千杯少”的共鸣。

一句“酒逢知己千杯少”，道出了朋友间的情谊。中国与希腊之间的关系，也可以用四个“朋友”来理解：好朋友、真朋友、亲朋友、新朋友。

中希是相互尊重、守望相助的好朋友。中国和希腊都是文明古国，两国都支持文明交流互鉴，反对文明冲突谬论。对希腊进行国事访问之际，习近平主席在希腊媒体发表署名文章，指出伟大的古老文明都是相似的、相知的，更是相亲的。在11日的会见中，希腊总统表示，希腊坚决反对所谓“文明冲突论”，因为真正意义上的文明不会产生冲突，冲突也解决不了问题。一个国家用“文明冲突论”来制定国家政策将是十分荒谬和非常有害的。两国元首一致同意，巩固政治互信，深化务实合作，促进文明对话，为推动构建人类命运共同体贡献东西方文明古国的智慧。

中希是共建“一带一路”、合作共赢的真朋友。希腊是较早同中国签署共建“一带一路”政府间合作文件的欧盟国家，比雷埃夫斯港项目是双方共建“一带一路”合作的旗舰项目。希腊致力于建设地区互联互通枢纽的发展战略，与“一带一路”倡议推动互联互通的宗旨高度契合。当前，两国正致力于将中欧陆海快线建成中欧货物运输和互联互通的重要通道，十分值得期待。

中希是人民友爱的亲朋友。两国均秉持开放包容理念，两国人民相敬相亲，人文交流非常密切；双方均主张不同文明应相互尊重、交流互鉴，共同倡议、推动文明对话。2021年两国即将互办中希文化和旅游年，这会是两国文明交流的新契机，进一步促进双方的人员交往、地方合作与科技创新合作。

中希是“17+1”合作的新朋友。希腊客观理性看待中国发展，将对华合作视为重要机遇。今年4月，希腊成为中国—中东欧合作机制的正式成员，“16+1合作”扩大为“17+1合作”，为该机制注入新鲜血液。中方愿同希方一道，推动中国同中东欧国家合作及中欧整体关系的发展。

朋友越走越亲，中希高层交往频繁。2019年5月，希腊总统来华进行国事访问并出席亚洲文明对话大会。2017年和2019年，希腊总理两次出席“一带一路”国际合作高峰论坛。2019年11月，希腊作为第二届中国国际进口博览会主宾国参展，希腊总理专程率团与会。此次习近平主席访希是中国国家主席时隔11年再次访希，对中希关系发展无疑具有承前启后、继往开来的历史意义。

习近平主席在与帕夫洛普洛斯总统会谈时希望，两国共同努力，树立友好互信互利共赢的典范、开放务实促进中欧合作的典范、文化交流文明互鉴的典范、协调配合维护多边主义的典范。相信习近平主席此访必将同希腊领导人一道，共同描绘出中希关系发展新蓝图，两个伟大文明古国的智慧和担当也必将照亮更美好的未来。

（作者为中国国际问题研究院国际战略研究所副所长）

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