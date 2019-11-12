共同栽培友谊之树（出访归来）

平壤黎明大街高楼林立。

本报记者 李 满摄

平壤城中，大同江流淌；牡丹峰麓，友谊塔巍峨。金秋十月，层林尽染，应朝鲜劳动党中央机关报劳动新闻社邀请，人民日报社代表团对朝鲜进行了为期5天的友好回访。短短几天行程，我们切身感受到中朝两国传统友谊深入人心，了解到朝鲜经济社会发展、民生改善取得令人瞩目的成就，体会到两国新闻媒体进一步加强交流与合作的重要意义。

媒体加强交流合作

访问期间，“70周年”“交流合作”都是热词，祝贺新中国成立70周年、两国建交70周年，加强两党两国、两家党报交流与合作的声音不绝于耳。双方都认为，两国媒体担负着增进友谊、共促发展的重任。

10月是美好的季节，对中朝两国又有着特别的意义。朝鲜劳动党中央副委员长、宣传鼓动部部长朴光浩24日在平壤万寿台议事堂会见了代表团。他表示，10月正值新中国成立70周年、两国建交70周年，我们祝贺新中国70年来取得的成就，两国领导人就建交70周年互致贺电。朝中友谊是两国老一辈领导人亲手共同缔造和培育的，朝鲜最高领导人金正恩非常重视这一传统友谊，首次出访就选择了中国，1年之内4次访华，这在朝中两国关系中史无前例。今年6月，习近平总书记成功对朝鲜进行访问，成为朝中两国友好关系发展进程中的历史性事件。

了解是互信的基础，互信是友谊的基础。加深了解、增进互信、深化友谊，媒体的作用至关重要。朴光浩表示，在继承和发扬朝中传统友谊方面，两党党中央机关报处在历史性阶段，发挥着至关重要的作用，希望劳动新闻社和人民日报社今后不断加强交流合作，为推动两党、两国友好关系发展，加深两国人民友好感情，作出积极贡献。

朝鲜劳动党中央宣传鼓动部副部长兼劳动新闻社总编辑金炳浩22日在报社总部热情接待了我们。他表示，今年8月，劳动新闻社以副总编辑为团长的代表团访华，与人民日报社同志达成共识：友谊非常重要，加强两家党报的友谊对两党两国非常重要。近一段时间以来，人民日报积极介绍朝鲜的社会主义建设成就，劳动新闻也积极报道了中国所取得的成就。希望今后两家党报进一步加强各层级的交流合作，为进一步推动两党、两国友好关系深化发展，作出不懈努力。

中国驻朝鲜大使馆临时代办张承刚表示，在中朝建交70周年之际，两国新闻界交流合作不断走深走实。中朝两党党中央机关报今年成功实现互访，这对进一步促进两国主要媒体交流具有积极意义。同时这也是党际交往的重要内容。希望人民日报社同劳动新闻社今后进一步加强友好交流，深化沟通协作。

探访经济民生发展

访问期间，我们走访了农场、医院和平壤市民家庭，了解朝鲜实施新战略路线以来，在经济社会发展和改善民生方面取得的进步和成就。

将泉蔬菜专业合作农场位于平壤市寺洞区，目前已发展成为朝鲜国内大棚蔬菜生产的典型单位、全国性样板农场。

走进农场，映入眼帘的是一排排崭新的住宅和温室大棚。农场员工朴明心介绍说，目前该农场有约3000人，其中有约1400人是农场员工。农场有665间大棚，还有农田。“我们农场按照计划进行生产，收获时平壤市相关单位会来采购。秋天农场进行分配，包括实物和现金。粮食、菜果、肉蛋都有供应，生活上完全不用担心。”

我们走进一间专门种植黄瓜的温室大棚，里面温暖如春，新鲜的黄瓜顶花带刺，十分鲜嫩。朴明心请我们品尝，她说这里的黄瓜没有打过农药，也没有施用过化肥，是有机农产品。我们一尝，果然清脆可口。这间温室大棚的管理员李顺福今年50岁了，她说：“我一个人管理一间大棚一点儿也不辛苦。”

玉流儿童医院位于平壤市区，是专为朝鲜全国各地儿童服务的综合性医疗机构，于2013年落成。

据玉流儿童医院外事部职员金恩星介绍，该医院共6层，有20多个科室、180名医生，300多张床位。“朝鲜全国各地的儿童都可以前来就诊。朝鲜实行免费医疗制度，患儿在医院的一切检查、治疗都免费。”

在医院的远程医疗服务室，我们看到，医生徐英正通过大屏幕、摄像头、麦克风等设备进行远程咨询、指导。据金恩星介绍，玉流儿童医院作为中央级儿童医院，目前与十多个道的儿童医院以及200余个道及市、郡人民医院的儿科建立了合作关系，通过视频会诊等形式，确诊疑难病症、提供诊疗建议，并收治来自地方医院的转院病患。

未来科学家大街位于平壤大同江畔，于2015年11月落成，是近年来朝鲜最重要的民生工程之一。金策工业综合大学外事处职员韩成德说，这片住宅是为解决该校教育工作者的住房问题兴建的。

李正香的家在未来科学家大街一座46层住宅楼的18层，她是金策工业综合大学一位科研专家的儿媳妇，目前正在家里待产。向我们介绍自家的情况时，她的脸上洋溢着幸福的笑容：“我们家分到的房子有220平方米，和公公婆婆一起住也很宽敞。我们搬进来的时候全部都已经装修好了，家具、家电，甚至厨具都是由国家提供的。”

中朝友谊深入人心

中朝友谊是用鲜血凝成的友谊，我们在访问过程中深深体会到这一点。抚今追昔，展望未来，继承和发扬中朝友谊是双方的共识。

10月25日是中国人民志愿军入朝参战69周年纪念日，中朝双方在平壤友谊塔隆重举行敬献花圈活动，深切缅怀在抗美援朝战争中牺牲的中国人民志愿军先烈。

当天上午9时，全体参加人员在友谊塔前整齐肃立，朝鲜人民军军乐队奏响《献花曲》，中朝双方代表缓步上前，将中国驻朝鲜大使馆敬献的花圈，朝鲜劳动党中央委员会、最高人民会议常任委员会及内阁联名敬献的花圈，抬上友谊塔塔基，花圈缎带上题写着“中国人民志愿军烈士永垂不朽”的金色字样。张承刚和朝鲜劳动党中央政治局委员、最高人民会议常任委员会副委员长太亨彻缓步上前整理缎带，全体人员鞠躬默哀，向英勇的中国人民志愿军先烈致以最崇高的敬意，表达最深切的哀思。

板门店是当年朝鲜战争停战谈判和停战协定签字的地点。朝鲜人民军中校黄敬明在板门店停战协定签字厅给我们讲解时表示，“板门店见证了朝中两国军民并肩作战取得伟大胜利的时刻，我们一定要将这一传统友谊代代传承下去。”

离板门店不远的开城中国人民志愿军烈士陵园内，长眠着1.5万多名优秀的中华儿女。60多年前，他们为了和平，舍生忘死，奔赴沙场。苍松翠柏掩映下，志愿军烈士陵园庄严肃穆，我们向英烈们献花、祭酒，献上祖国亲人的追思。开城市外事局局长金龙文表示：“我们永远不会忘记英勇牺牲的中国人民志愿军烈士，中国的烈士就是我们朝鲜的烈士。”

平壤市内的很多路段，水杉树高大古朴，遮阴蔽日，行人漫步，心旷神怡。我们还听到水杉树的一段渊源。朝鲜战争结束后，中国方面送给金日成主席一棵水杉树，金日成主席非常喜欢，将这棵树种在了他工作的地方。金日成主席又让朝鲜植物专家进行研究，并将这棵树成功培育、移植。后来，中国方面又送来水杉树苗。现在平壤街头的水杉树就是由当初那些树苗发展而来的。劳动新闻社副总编辑白龙说：“每当看到街道两旁的水杉树，我们就会想起朝中两国老一辈领导人之间的深情厚谊。这些繁茂的水杉树也代表着朝中友谊不断发展壮大。”

《 人民日报 》（ 2019年11月12日 18 版）

(责编：曹昆)