金砖国家领导人第十一次会晤将于11月13日到14日在巴西首都巴西利亚举行。本次会晤的主题是“经济增长打造创新未来”。各界期待此次会晤推动金砖合作进一步走深走实，为共同维护国际公平正义、完善全球治理指明新方向，注入新动力。

深化金砖合作，助力五国经济发展

金砖合作拥有巨大潜力。近年来，金砖国家经济总量在世界经济中的比重不断上升，对世界经济增长贡献率达50%。金砖国家合作改善了30多亿人民的生活质量，提升了新兴市场国家和发展中国家的国际地位和作用。

经济合作一直是金砖合作的主线，也是金砖合作的重要基础。2017年金砖国家领导人厦门会晤上，金砖国家达成30多项务实合作成果，各领域务实合作不断机制化、实心化，含金量不断提升：制定《金砖国家服务贸易合作路线图》《金砖国家投资便利化合作纲要》《金砖国家电子商务合作倡议》《金砖国家创新合作行动计划》《金砖国家深化工业领域合作行动计划》，成立新开发银行非洲区域中心，决定建立金砖国家示范电子口岸网络……

2018年金砖国家领导人约翰内斯堡会晤延续了厦门会晤共识，规划了未来合作路径。会晤正式核可中国携手南非提出的金砖国家新工业革命伙伴关系倡议并启动相关工作，通过深化数字化、工业化、创新、包容增长、投资等合作，联手加快经济新旧动能转换和转型升级。一年以来，新工业革命伙伴关系建设工作取得可喜进展。

金砖合作契合金砖国家发展共同需要，顺应历史大势。尽管五国国情不同，但对伙伴关系、繁荣发展的追求是共同的。在厦门会晤达成的共识引领下，金砖合作不断迈出新步伐。

“金砖国家加强合作是大势所趋，金砖国家领导人会晤将进一步提升金砖国家的影响力。”印度金砖国家工商会理事萨米普·沙斯特里表示，“当五个重要的新兴市场国家聚在一起，一同登上全球舞台时，全世界都无法忽视金砖国家的巨大潜力。”

勇担金砖责任，维护世界和平安宁

金砖国家是世界和平的维护者、国际安全秩序的建设者。

厦门会晤通过的《金砖国家领导人厦门宣言》涵盖的71项成果中，有25项成果与国际和平与安全相关。举行安全事务高级代表会议和外长正式会晤，建立常驻多边机构代表定期磋商机制，召开外交政策磋商、反恐工作组、网络安全工作组、维和事务磋商等会议……金砖国家不断加强在国际和地区重大问题上的沟通和协调。

今年10月17日至18日，第九次金砖国家安全事务高级代表会议在巴西利亚举行，会议各方就反恐、网络安全、国际地区热点问题等深入交换意见。会议各方一致同意加强团结合作，共同捍卫多边主义，为维护世界和平和促进共同发展作出更大贡献。

金砖五国从发起之初便以“对话而不对抗，结伴而不结盟”为准则，倡导遵循联合国宪章宗旨和原则以及国际法和国际关系基本准则处理国家间关系，愿在实现自身发展的同时同其他国家共享发展机遇。

金砖合作理念得到越来越多理解和认同，成为促进国际关系民主化的建设性力量。联合国前副秘书长、亚太经社会执行秘书沙姆沙德·阿赫塔尔表示，中国等金砖国家的经济发展经验，可以为维护世界和平与安宁提供借鉴。泰国国家发展行政学院国际问题专家李仁良说，金砖国家胸怀天下，更多地承担起促进世界和平、经济增长的责任。

发挥金砖作用，完善全球经济治理

“我们应该推动建设开放型世界经济，促进贸易和投资自由化便利化，合力打造新的全球价值链，实现经济全球化再平衡，使之惠及各国人民。”

厦门会晤以来，在不同双多边外交活动中，习近平主席多次重申坚定支持多边主义，维护以规则为基础的多边贸易体制，维护以国际法为基础的国际秩序，维护以联合国为核心的国际体系，推动构建更加平等、开放、透明、包容的全球治理体系，维护新兴市场国家和发展中国家的共同利益和发展空间。

习近平主席的主张得到其他金砖国家领导人的赞同。俄罗斯总统普京说：“金砖国家要团结协作，坚持多边主义和国际规则，共同致力于维护经济秩序，推动高质量、平等的发展和通过政治手段妥善解决地区热点问题。”印度总理莫迪表示：“我们要积极参与完善全球治理，弘扬多边主义，促进自由贸易，推动全球化向普惠方向发展，更好维护发展中国家利益。”

巴西瓦加斯基金会国际关系专家奥利弗·施廷克尔指出，“金砖国家合力应对逆全球化和贸易保护主义，不断推动建设开放型世界经济意义重大。”

刚刚结束的第二届中国国际进口博览会，150多个国家和地区的3000多家企业参展。巴拿马的菠萝、赞比亚的蜂蜜、法国的彩妆、德国的仿生机械手……展品琳琅满目。作为中国主动扩大对外开放的窗口，进博会彰显中国在世界变局面前的自信和魄力，体现了中国支持多边贸易体制、推动贸易自由化便利化的一贯立场，体现了中国推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体的实际行动。

凝聚金砖共识，构建广泛伙伴关系

作为具有全球影响力的合作平台，金砖合作的意义已超出五国范畴，承载着新兴市场国家和发展中国家乃至整个国际社会的期望。

一箭易断，十箭难折。“我们应该扩大金砖合作的辐射和受益范围，推动‘金砖+’合作模式，打造开放多元的发展伙伴网络，让更多新兴市场国家和发展中国家参与到团结合作、互利共赢的事业中来。”厦门会晤上，习近平主席为加强新兴市场国家和发展中国家团结合作开出良方。

厦门会晤期间，中国邀请了埃及、墨西哥、塔吉克斯坦、几内亚、泰国的领导人出席新兴市场国家与发展中国家对话会，共同发出深化南南合作的信号。

约翰内斯堡会晤接续厦门会晤模式，邀请包括其他新兴市场、非洲国家在内的发展中国家代表参加“金砖+”领导人对话会，进一步扩大了金砖“朋友圈”。

千年潮未落，风起再扬帆。当前，国际形势面临百年未有之大变局。面对前所未有的机遇与挑战，越来越多的国家将目光投向金砖，期待金砖国家为国际社会增添新动力，注入正能量。人们相信，在各方共同努力下，在五国领导人的政治引领下，金砖国家领导人第十一次会晤必将取得圆满成功。金砖国家必将为促进世界和平与发展、构建人类命运共同体作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2019年11月12日 18 版）

(责编：杨光宇、曹昆)