习近平主席

交流互鉴是文明发展的本质要求。中希友好不仅是两国的合作，更是两大文明的对话。当今世界正在经历百年未有之大变局，我希望两国共同努力，深化合作，以跨越时空的文明成果，推动兼收并蓄的文明交流，倡导更加公正合理的国际秩序，让中希两个文明古国在新时代焕发出新的光芒。

——2019年11月11日，在雅典同希腊总统帕夫洛普洛斯会谈

中希都支持文明交流互鉴，反对文明冲突谬论。双方应该继续发挥各自文化底蕴优势，共同打造不同文明以及各国人民和谐共处之道，为当今世界和平和人类进步提供更多有益启示。

——2019年11月11日，在雅典同希腊总统帕夫洛普洛斯会谈

曾两次访问中国的希腊文学巨匠卡赞扎基斯有一句名言，“苏格拉底和孔子是人类的两张面具，面具之下是同一张人类理性的面孔”。古希腊“智者学派”萌发的人本主义思想同中国儒家坚持的“以民为本”理念有异曲同工之妙。第欧根尼同中国道家代表人物庄子倡导类似的生活方式和生活理念。

中希应该挖掘古老文明的深邃智慧，展现文明古国的历史担当，共同推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，共同推动构建人类命运共同体。

——2019年11月10日，在希腊《每日报》发表署名文章

帕夫洛普洛斯总统

希中都主张不同文明求同存异，取长补短，交流对话，和平共处。希腊坚决反对所谓“文明冲突论”，因为真正意义上的文明不会产生冲突，冲突也解决不了问题。

无论是中国的历史文化传统，还是当今中国日益开放、进步、发展的事实，中国都有力地回击了“文明冲突论”和“国强必霸论”。

——2019年11月11日，在雅典同习近平主席会谈

当前，国际上有些人鼓噪所谓“文明冲突论”，这是十分错误的。

不同文明之间存在差异，应相互尊重，通过对话交流，相互借鉴，取长补短，这才是世界持久和平和人类和谐共处之道。

希腊高度赞赏习近平主席提出的世界文明观、共建“一带一路”倡议和构建人类命运共同体理念，高度评价中国支持多边主义，在国际上重信守诺，这体现了古老的中华文明的智慧和中国作为一个负责任大国的历史担当。

——2019年5月14日，在人民大会堂同习近平主席会谈

作为古希腊文明的继承者，希腊人民充分理解并高度重视文明对话的作用。

文明是连接各国人民的桥梁，文明需要交流互鉴、取长补短，不同文明应和谐共生、相互尊重、彼此理解。

——2019年11月，在雅典接受人民日报记者采访

《 人民日报 》（ 2019年11月12日 05 版）

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