希腊海运与岛屿政策部部长扬尼斯·普拉基奥塔基斯日前随希腊总理米佐塔基斯参加了第二届中国国际进口博览会。近日，他在接受本报记者专访时表示：“我们的中国之行富有成效。相信习近平主席对希腊的国事访问一定会让两国关系迈上新台阶。”

普拉基奥塔基斯表示，在海洋事务领域，两国一直保持着良好关系和密切合作。一方面，中国造船企业深受希腊船东信赖，仅在过去15年间，希腊就有超过1000艘船只在中国制造，总金额高达500亿美元；另一方面，希腊船只大量出现在中国港口，这是两国海洋事务领域合作不断深化的表现。

希腊是第一个与中国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录的欧洲发达国家。普拉基奥塔基斯说，希腊地理上位于欧、亚、非三大洲交界处，能起到桥梁作用。包括希腊在内的“一带一路”沿线国家有着共同的利益，中国企业在比雷埃夫斯港的投资就是非常成功的典范，“这进一步印证，两国合作可以取得成功，可以实现双赢”。

普拉基奥塔基斯表示，希腊政府希望进一步加强与中国的战略合作，计划进一步促进中远海运比港项目的发展。希腊港口发展和规划委员会已经批准了中远海运比港港务局提交的后续发展规划，规划投资总额约6亿欧元。“目前，比港已经是地中海地区排名第一的集装箱港口，希腊政府的计划是将其发展成为整个欧洲排名第一的集装箱港口。”普拉基奥塔基斯认为，现在正是希中关系的最好时期，比港发展计划获批也是最好的证明。

普拉基奥塔基斯热爱中国文化。他认为，希中两国都是重要的文明古国，在很多方面有着共同的价值观和发展目标，两国关系的发展体现在政治、经济、文化等不同方面。“无论现在还是未来，我们的合作经验值得分享。”

（本报雅典11月11日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月12日 02 版）

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