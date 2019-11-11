新华社雅典11月11日电 综述：雅典卫城博物馆的“文明记忆”

新华社记者于帅帅 李晓鹏

提到雅典，不得不提卫城；提到卫城，不得不提卫城博物馆，三者相互依存，某种程度上来说，共同印证了希腊在全球文明史上的盛名。

希腊是欧洲文明的发祥地，古希腊在音乐、数学、哲学、文学、建筑、雕塑等方面都取得巨大成就，对后世产生极大影响。雅典卫城是其中主要承载者之一，而卫城博物馆则又承载着卫城几千年的厚重历史。

卫城的希腊语为“阿克罗波利斯”，原意为“高处的城市”或“高丘上的城邦”。在希腊众多卫城中，雅典卫城最为著名。

雅典卫城修建于公元前5世纪，坐落在阿提卡盆地一座海拔150多米的石灰岩山岗上，立足于此，可以遥望爱琴海。在卫城最高处，坐落着帕特农神庙，古希腊人将象征圣洁和智慧的雅典娜女神像供奉于此，并以雅典娜之名命名了这座城。

在希腊漫长多难的历史中，雅典卫城屡遭磨难。帕特农神庙未及完成便在波希战争中遭到破坏，17世纪又被土耳其人用作火药库发生爆炸而毁。19世纪初，英国外交官托马斯·布鲁斯从土耳其奥斯曼帝国统治下的希腊拿到当局“许可”，将约一半的卫城雕塑切割下来并运回英国。随后英国政府将这些石雕收购，作为大英博物馆的馆藏展出。

现代希腊国家建立后，希腊人为保护希腊文明古迹不断努力，并于2007年开始在卫城山东南入口不远处建造卫城博物馆，于2009年6月开馆。

根据卫城博物馆最新数据，自2009年开馆以来，博物馆已经接待国内外参观者超过1450万人次，其中外国参观者约占四分之三。

卫城博物馆还积极与包括中国在内的世界各国的博物馆举行互展和换展活动。去年9月起，来自中国故宫博物院的“重文德之光华：重华宫原状文物展”在卫城博物馆展出，这也是这批文物首次出国展出。希腊总统帕夫洛普洛斯在开幕式上致辞说，这次展览是两大古老文明的又一次相会，而每一次这样的相会都是重大事件，因此他从机场直接赶来参加开幕式，希望以此表达对中华文明的尊重。

卫城博物馆馆长季米特里奥斯·潘德马利斯在接受新华社记者采访时说：“我们希望将来能（和中国）进行更多类似合作，推动更多双方互展，尤其是在文物保护方面加强经验交流。中国在文物保护领域做出了很多努力，希腊也一样。”

参与故宫文物展展品更换的卫城博物馆工作人员迪米特里斯告诉记者，触摸到这些来自东方文明的藏品是自己最激动的时刻。他还说，在前来布展的故宫工作人员中，有一名中国女孩曾学习过古希腊语，中国人对希腊文化的尊重让他感到很惊喜，也使他对东方古老文明的兴趣更加浓厚。

(责编：燕勐、杨牧)