外交部回应美国官员有关“中国窃取非盟数据”言论：别有用心，令人不齿

新华社北京11月11日电（记者马卓言、成欣）外交部发言人耿爽11日在回应美方官员有关“中国利用华为窃取非盟数据”的言论时表示，美方官员相关言论完全是别有用心，令人不齿。

在当日的例行记者会上，有记者问：近日，美国政府首席技术官克拉齐奥斯在葡萄牙召开的2019年网络峰会上继续劝阻其他国家使用华为设备，并称中国政府5年来一直利用华为电信设备窃取非盟数据。中方对此有何评价？

耿爽表示，去年以来，西方媒体多次炒作“中国监听非盟总部”一事。对此，多位非洲国家领导人和非盟委员会主席已公开予以批驳。所谓“中国监听非盟总部”纯粹是西方媒体捏造出来的“假新闻”，早已被非洲朋友扔进“垃圾箱”。

“此次美方官员罔顾事实，再次炒作‘中国利用华为窃取非盟数据’，完全是别有用心，令人不齿。”耿爽说，值得一提的是，美国长期以来一直有组织、有计划地对外国政府、企业和个人进行窃密、监控和监听，这早已是公开的秘密，美方至今还欠世界一个解释。

耿爽表示，中非是好朋友、好伙伴、好兄弟。中国开展对非合作光明磊落，没有私心。很多非洲国家领导人在中非合作论坛、联合国等各种场合赞赏中非合作务实高效、成果丰硕，称赞中方是非洲发展振兴最值得信赖的伙伴。“我们希望美方端正心态，客观公正看待中非合作。编造谎言、污蔑他人，损害的只能是美方自己的信誉，结果只能是自取其辱。”

“对于美方的谣言，中方坚决反对，非洲朋友也不会接受。还是那句话，请美方不要高估自己的造谣能力，也不要低估别人的判断能力。”他说。

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