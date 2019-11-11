“雪龙2”号首次进入南极地区

新华社“雪龙2”号11月11日电（记者刘诗平）北京时间11日13时49分（当地时间11日16时49分），搭载着中国第36次南极科学考察队队员的“雪龙2”号极地科考破冰船驶过南纬60度，完成穿越“咆哮西风带”，首次进入南极地区。

这是“雪龙2”号首次穿越西风带。位于南纬40度至60度之间的西风带处于强劲西风的控制下，洋面风浪较大，在此行船危险系数较高，有“咆哮西风带”之称。穿过西风带就进入了南极地区，据《南极条约》界定，南纬60度以南的海洋、冰架和陆地统称南极或南极地区。

“雪龙2”号7日离开澳大利亚霍巴特港后，因周边涌浪过大而停在锚地等待，到8日涌浪减小时离开锚地，准备穿越西风带。当天，“雪龙2”号遭遇4米涌浪，晚上涌浪进一步加大，超过4.5米。

在海浪颠簸中，船上一些人出现晕船呕吐、食欲不振等状况，尤其一些首次出海的人遇到不小的挑战。首次出海的“90后”厨师孙天志说，他在涌浪最大时有“生不如死”的感觉，一连吐了好几回。

自10日起，涌浪逐渐减小。目前“雪龙2”号航行在南极地区的南大洋上，海况相对较好，涌浪为2米至2.5米。随着海况改善，又出现了就餐满员的好现象，船上的南极大学讲座也正常开展。

“雪龙2”号随船气象预报员表示，接下来两天“雪龙2”号途经区域海况相对不错，涌浪将减弱至1.5米至2米。

不过在南大洋又有新挑战。“雪龙2”号船长赵炎平说，该区域能见度较差，浮冰和冰山遍布，需要驾驶员格外注意和密切观察。

中国第36次南极科学考察首次实行“双龙探极”，9日驶离霍巴特港的“雪龙”号目前仍穿行在西风带中。

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