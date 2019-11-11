外交部：望美方为两国留学合作创造积极条件

人民网北京11月11日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：中方对玻利维亚总统莫拉莱斯辞职后玻利维亚局势有何评论？

答：中方注意到玻利维亚国内局势变化。我们希望玻利维亚有关各方在宪法和法律框架内和平解决分歧，尽快恢复社会稳定。

问：《中国青年报》今天刊登了美国驻华大使布兰斯塔德撰写的题为《欢迎中国留学生》的文章。中方对此有何评论？

答：我看到了布兰斯塔德大使今天在《中国青年报》上发表的文章。作为中美人文交流的重要内容，留学生交流长期以来有力地促进了两国人民之间的沟通和相互了解。特朗普总统和美方高级官员近来也多次表示欢迎中国留学生赴美国留学。我们对此表示欢迎。与此同时，更重要的是，我们希望美方将有关的积极表态切实落到实处，为两国留学合作创造积极条件，推动中美人文交流不断向前发展。

问：某意大利基金会邀请黄之锋近日赴米兰参加活动。黄还将赴罗马会见一些意大利政要。中方对此有何评论？

答：我还没看到你提到的消息。但你提到的这个人的“港独”嘴脸，大家都看得非常清楚。

我想强调，香港事务纯属中国内政。任何外国政府、组织和个人都无权干预。如果有任何人为“港独”分子的错误言行提供平台，我们都会表示坚决反对。

问：据报道，阿富汗政府已完成阿国内参加北京阿人内部会议名单。请问阿人内部会议将于何时举行？中方将在此次会议中发挥什么作用？

答：中方坚定支持“阿人主导、阿人所有”的广泛包容性和平和解进程，支持包括阿政府和塔利班在内的阿国内各派开展建设性对话。中方愿在尊重阿各方意愿基础上，为阿各方对话交流提供平台，为推进阿和平和解进程提供助力。目前中方正就在华举办阿人内部会议同阿有关各方保持沟通。

问：据报道，9日，印度总理莫迪在印锡克教徒赴巴基斯坦朝圣特别通道开通仪式上发表电视讲话称，感谢巴基斯坦总理伊姆兰·汗尊重印方感情并予以合作。报道称，印方向巴方发出罕见的感激信息。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道，对印巴之间的良性互动表示欢迎。

印度和巴基斯坦都是南亚地区重要国家，两国和睦相处符合双方根本利益，也是国际社会的共同期盼。我们希望双方继续互释善意，相向而行，通过对话妥善处理分歧，改善关系，共同维护地区的和平稳定。

问：还是关于黄之锋访问意大利，意大利外长迪马约此前同王毅国务委员兼外长进行了良好的会晤，你是否认为黄之锋访问意大利将影响中意关系。如果是，将会有哪些影响？

答：你提到的具体情况，我还需要去进行了解核实。我刚才已经明确回应，这个人是彻头彻尾的“港独”分子，我们反对任何外国政府、组织和个人为“港独”言行提供平台。在这一点上我们的立场非常明确。

问：美国总统特朗普称，并没有同意将取消加征关税作为达成第一阶段经贸协议的条件。中方对此有何评论？

答：关于中美经贸问题，包括你提到的取消加征关税问题，商务部新闻发言人上周在记者会上已经全面阐述了中方立场。我这里没有需要补充的内容。

问：近日，美国政府首席技术官克拉齐奥斯在葡萄牙召开的2019年网络峰会上继续劝阻其他国家使用华为设备，并称中国政府5年来一直利用华为电信设备窃取非盟数据。中方对此有何评价？

答：去年以来，西方媒体多次炒作“中国监听非盟总部”一事。对此，多位非洲国家领导人和非盟委员会主席已公开予以批驳。所谓“中国监听非盟总部”纯粹是西方媒体捏造出来的假新闻，早已被非洲朋友扔进“垃圾箱”。此次美方官员罔顾事实，再次炒作“中方利用华为窃取非盟数据”，完全是别有用心，令人不齿。值得一提的是，美国长期以来一直有计划、有组织地对外国政府、企业和个人进行窃密、监控和监听，这早已是公开的秘密，美方至今还欠世界一个解释。

中非是好朋友、好伙伴、好兄弟。中国开展对非合作光明磊落，没有私心。很多非洲国家领导人在中非合作论坛、联合国等各种场合赞赏中非合作的务实高效与成果丰硕，称赞中方是非洲发展振兴最值得信赖的伙伴。我们希望美方端正心态，客观公正地看待中非合作。编造谎言、污蔑他人，损害的只能是美方自己的信誉，结果只能是自取其辱。

最后我要重申，对于美方的谣言，中方坚决反对，非洲朋友也不会接受。还是那句话，请美方不要高估自己的造谣能力，也不要低估别人的判断能力。

问：美国国务卿蓬佩奥11月8日在德国柏林发表演讲，再次攻击中国共产党和中国政治制度，声称中国在敏感技术、新一代网络建设等方面采取与民主自由价值观相违背的举措，呼吁其他国家和人民共同对抗采取上述意识形态威胁的政权。中方对此有何评论？

答：上周五，我已经就蓬佩奥在访问德国期间有关对中国的挑衅性言论表明了中方严正立场。大家可以看到，他出于个人政治目的，现在不管走到哪儿，都无端地恶毒攻击中国共产党和中国政府，诬蔑抹黑中国的内外政策，渲染所谓的中国威胁。我们倒要看看，他演戏要演到什么时候？

新中国成立70年来，中国共产党领导中国人民实现从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃，受到全体中国人民的衷心拥护。中国共产党的领导地位是中国特色社会主义最本质的特征，是历史和人民的选择。中国人民对自己的道路、理论、制度、文化有坚定的自信，将坚定不移沿着中国特色社会主义道路走下去，不断取得新的辉煌！任何人都不要幻想动摇我们的信念、阻挡我们前进的步伐。蓬佩奥满脑子冷战思维，妄图否定中国的社会主义制度、挑拨中国共产党和中国人民关系以服务于自己的政治图谋，注定是要失败的。

值得警惕的是，一段时间来，美国国内个别人无视21世纪和平发展的时代潮流和开放合作才能推动人类科技进步的规律，将一切技术问题和商业合作都政治化并且泛化为国家安全问题，企图在中外企业之间人为制造意识形态的“幕墙”。美方在没有事实根据的情况下，一再造谣诽谤中国企业，蓄意干扰破坏中国企业的发展和对外合作，损人害己，不仅中方坚决反对，美国和其他国家企业也不会答应。

我们要再次敦促蓬佩奥摒弃意识形态偏见和陈旧过时的冷战思维，回归理性，摒弃为了个人政治图谋置中美两国人民利益于不顾的做法，停止喋喋不休的反华言论，做一些与其国务卿身份相符的事。

问：关于阿人内部会议，塔利班过去拒绝与阿富汗政府和官员对话，我们是否可以认为，塔利班这次已经同意进行对话，而且对话很快将在华举行？

答：我刚才已经说过，目前中方正就在华举办阿人内部会议同阿富汗有关各方保持沟通。这里的各方既包括阿富汗政府，也包括塔利班方面。建议你保持关注。随着时间推移，有些情况自然会变得明朗。

问：第一，关于习近平主席访问希腊，你能否提供更多信息或评论？第二，美国国务院负责国际宗教自由事务的无任所大使布朗巴克称，希望联合国着手处理达赖喇嘛转世问题，达赖接班人的选择不应由中国政府决定。中方对此有何评论？

答：第一个问题，习近平主席正在对希腊进行国事访问。由于时差等原因，今天的正式活动还没有开始。有关情况，中方将及时发布消息。请你保持关注。

第二个问题，十四世达赖是打着宗教幌子在境外长期从事反华分裂活动的政治流亡者，中方坚决反对任何外国官方人士同其进行任何形式的接触。

活佛转世是藏传佛教特有的传承方式，有固定的宗教仪轨和历史定制。中国政府实行宗教信仰自由政策，颁布有《宗教事务条例》和《藏传佛教活佛转世管理办法》等，尊重和保护藏传佛教这一传承方式。达赖喇嘛活佛转世系统已经有几百年的历史，十四世达赖本人就是按照宗教仪轨和历史定制寻访认定，报请当时的中央政府批准继位的。因此，包括达赖喇嘛在内的活佛转世，都应当遵守国家法律、法规，遵循宗教仪轨、历史定制。

联合国是各国在平等和相互尊重的基础上促进世界和平与发展，维护国际公平与正义的庄严平台。美方企图打着宗教信仰自由的旗号，利用联合国平台对中方无端指责、甚至于干涉中国内政，违背《联合国宪章》宗旨和原则，违背国际关系基本准则，注定不会得逞，也注定招致国际社会反对。

问：美国防部长埃斯珀下周将在曼谷与中国国务委员兼国防部长魏凤和会面，美方将就搜寻二战时美军士兵遗骸提出加强中美合作的请求。你能否介绍这次会面的消息？

答：关于魏凤和国务委员兼国防部长同美国国防部长会面的问题，建议你向国防部了解。

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