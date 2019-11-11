联合国全球契约组织中文官方网站全球上线仪式在北京成功举办

人民网北京11月11日电（记者 白紫微）11月11日，联合国全球契约组织在北京成功举办中文官方网站全球上线仪式。联合国全球契约组织理事、国务院国资委副主任任洪斌、联合国驻华系统协调员罗世礼以及联合国全球契约组织亚太区总代表刘萌共同出席此次活动，并在仪式上联合启动联合国全球契约组织中文官网（cn.unglobalcompact.org）。

国务院国资委副主任、联合国全球契约组织理事任洪斌先生在致辞中指出，联合国全球契约组织是联合国系统内专门对接企业界的重要平台，为各国企业交流和展示可持续发展实践提供了世界通道。善用、用好这样一个权威的国际平台，对于中国企业及经济的可持续发展意义重大。

联合国系统驻华协调员罗世礼在致辞中强调，未来商业成功的衡量标准应当是企业对人类和地球产生可持续积极影响的能力，并呼吁更多中外企业加入联合国全球契约组织，通过企业与联合国、政府机构、投资者、学界和民间机构的合作，释放出推进实现2030可持续发展议程的巨大潜力。

联合国全球契约组织亚太区总代表刘萌女士表示，2007年中国正式成为联合国全球契约组织的捐款国，表明了中国政府对企业社会责任和可持续发展的高度重视。目前已有包括19家央企在内的近三百家中国企业加入了联合国全球契约组织。联合国全球契约组织期待进一步加强与中国政府和企业等各界的合作，为推进早日实现联合国可持续发展目标贡献力量。

联合国全球契约组织总部位于纽约联合国总部，自2000年成立至今，联合国全球契约组织在全球170多个国家拥有近10000家企业成员和3000多家非企业成员。据悉，本次上线的中文网站是联合国全球契约组织在全球范围内第一次以非英语语言上线其官方网站。理念引领未来，责任改变世界，联合国全球契约组织将携手各国企业，为2030可持续发展议程的早日实现贡献力量。

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