俄罗斯企业从中国开放政策中获益

人民网莫斯科10月11日电 （记者 殷新宇）6天累计意向成交711.3亿美元，10日落幕的第二届中国国际进口博览会让参会的各国客商收获满满。今年俄罗斯第二次作为主宾国参加中国进博会。以俄联合飞机制造集团、俄罗斯直升机公司和俄联合造船集团为代表的俄罗斯大型企业在俄罗斯国家馆与各国伙伴展开商务会谈，超过40家相关企业在食品及农产品展区寻求商机。

俄罗斯出口中心总经理安德烈·斯列普尼奥夫表示，中国是俄罗斯重要外贸伙伴，中国市场是未来几年俄罗斯出口供应最具吸引力的市场之一。未来几年，俄罗斯油脂市场向中国市场供应的潜力超过10亿美元。除大豆及加工产品外，向日葵和菜籽油、油菜籽、亚麻籽等油料饲料也有增长空间。此外，俄罗斯农业部还着力在中国开拓鱼类和海鲜、小麦、大麦、玉米、豌豆、糖果、啤酒、水、果汁产品市场。

长期专注于国外市场研究的俄罗斯VVS信息分析公司总经理马尔狄诺娃·然娜向记者表示，中国政府致力于优化营商环境、放宽市场准入，进一步吸引国外投资的长期战略。

“中国政府秉持包容普惠、共同发展等理念，为推动构建公正、合理、透明的国际经贸规则体系做出了巨大贡献。透过进口博览会我们可以看到，中国已经诚挚地向全世界的企业发出了邀请。”马尔狄诺娃认为，对于外国公司而言，中国促进推进贸易和投资自由化便利化的各项举措绝对是巨大利好，中国自身拥有庞大的市场，使各国人民分享到经济全球化和世界经济增长的成果。

马尔狄诺娃表示，作为重要的贸易伙伴，俄罗斯正在分享中国的开放成果。近年来，俄罗斯对中国出口的势头令人印象深刻，根据俄罗斯海关的统计数据，2018年与2016年相比俄罗斯对华出口额翻了一番。2019年上半年俄罗斯对中国的出口额同比持续增长，除了能源、木材等传统领域，俄罗斯食品对华出口成为亮点：明太鱼出口同比增长49%，螃蟹出口增长了近14%，菜籽油出口更是翻了一倍还多。“这些数据非常有说服力，表明了中国经济的包容性，越来越多的俄罗斯企业正在从中国的开放政策中获益。开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化将获得更多掌声。”马尔狄诺娃说道。

(责编：燕勐、杨牧)