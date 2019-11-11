日本各界高度评价十九届四中全会

人民网东京11月11日电（李沐航）中共十九届四中全会胜利闭幕，引起在日华侨华人、学者以及日本政界的热烈反响。他们对在中国共产党的领导下，坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化的重要意义，以及中国成功的制度密码进行了解读。

中国留日同学总会会长汪先恩在接受人民网采访时表示，几千年来，中华民族的许多仁人志士一直在探索社会治理方式，积累了许多经验和教训。近代以来，“家天下”的皇权政治被取代，新中国成立后，在中国共产党的领导下，人民开始当家作主，逐步建立了中国特色社会主义制度，取得了世界瞩目的成就。刚刚召开的中共十九届四中全会对中国如何实现国家的长治久安，如何满足人民日益增长的美好生活需要进行了全面总结。汪先恩认为，十九届四中全会专门研究坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化问题，这不仅是顺应时代的需要，还是实现民族复兴、保证持久繁荣的要求。

汪先恩指出，政局稳定是推动社会发展的前提，只有保证安定团结的局面，才能实现国家的长远发展，在我国就是要坚持中国共产党的正确领导。“近几年，我发现全国交通建设和环境治理发展迅速，超过其他国家，这是一个缩影，折射了中国治理体系的优越性。”汪先恩感慨道。

“十九届四中全会报告中关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的论述，是习近平主席提出的‘制度自信’的重要延伸。”在日中国科学技术者联盟会长杨克俭在接受采访时说，自改革开放以来，中国在实现现代化的发展过程中走出了一条中国特色道路，不全盘西化不盲目西化，是一条取东西方经验之精华，独立创新的发展道路。中国的发展道路和发展成就受到了世界各国的赞许。

杨克俭也注意到，西方世界仍然喜欢以居高临下的姿态对中国发展说三道四。“我们在海外深刻地感受到，现在这个时期，由西方刻意挑起的针对我国的意识形态的冲突变得越来越激烈。”他表示，在这样的时刻，我国坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化就更加意义重大。我们需要在理论和实践两方面都要落实和完善我们的制度，发挥我们独特发展道路的优势，完善以中华文化为核心的意识形态，以中华智慧屹立于世界民族之林。“作为旅居海外的科技界中华儿女，我们愿意集思广益，贡献才智，为推进国家治理体系和治理能力现代化添砖加瓦。”杨克俭表示。

日本著名政治经济学家、前参议院议员、美国乔治华盛顿大学政治学博士、北京交通大学客座教授浜田和幸接受人民网采访时表示，对日本、亚洲乃至整个世界，中国的发展和安定都是必不可缺的。全球最大的政治风险咨询公司欧亚集团的总裁伊恩·布雷默(Ian Bremmer)曾表示，当今世界上拥有未来战略性思维的国家不是欧美也不是日本，而是中国。

浜田和幸认为，中国特色社会主义建设在历史上是没有先例的，中国的国家治理经验和智慧是通过人们的团结和努力来实现发展。他呼吁，日本应当与中国加强各方面的合作，从而为亚洲以及世界的和平与繁荣作出应有贡献。

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