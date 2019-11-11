新华社莫斯科11月11日电 通讯：俄“剁手党”同庆中国“双十一”购物节——中国电商平台在俄罗斯受热捧

新华社记者张骁

把喜欢的宝贝提前放进购物车，兑换积分，领取店铺优惠券，11日当天清空购物车……在“双十一”到来之际，俄罗斯“剁手党”也在尽享“买买买”。

近几年阿里巴巴旗下跨境电商平台全球速卖通在俄罗斯举办“双十一”购物活动，参加一年一度购物盛会的俄罗斯民众人数呈指数上涨，速卖通也成为当地最受欢迎的电商平台，几乎每6个俄罗斯人里就有1人在使用速卖通。

“做工精致，物美价廉，”莫斯科市民谢尔盖兴致勃勃地拿出护照，向记者展示不久前在速卖通上淘到的宝贝——护照保护套，“皮质柔软舒适，缝线整齐美观，还可以夹放多张卡片。”他说，在速卖通上可以买到很多性价比极高的商品。

除高性价比日用品外，速卖通上还可以买到一些“冷门”商品，满足消费者特殊需求。

莫斯科牙科医生达尼埃尔不久前在速卖通上购买了医用头灯。“当我输入搜索关键词后，浏览器显示只有速卖通卖家出售该商品。”达尼埃尔说，选择丰富、质优价廉，这是一次极佳的购物体验，唯一不足的是收货时间较长，需要一个多月。

“通过引入菜鸟物流模式，以及和俄罗斯邮政及本地企业合作，速卖通正在大力改善中俄跨境物流体系和时效。”速卖通俄罗斯业务负责人刘威说，俄罗斯市场具有巨大潜能，为提升网购便捷性，吸引更多俄消费者，与速卖通合作的菜鸟近日开通了中国至莫斯科的直达航线，平时每天一班，“双十一”期间每天两班。在不增加费用的情况下，将原来需要50天的平邮包裹，升级为最快10天可达。

刘威还说，菜鸟将继续运行海铁联运，把中国出口商品通过海路运到俄远东地区，再经过铁路自东向西运往莫斯科。去年，速卖通联合菜鸟在莫斯科地区开设了全新的配送仓库，并正式推出“当日达”服务，为莫斯科消费者免费当日配送。此外，速卖通还同全球知名物流服务商DPD合作，在俄罗斯100座城市和哈萨克斯坦、白俄罗斯等国新增2000个自取提货网点，让当地消费者更快收到“双十一”商品。

随着速卖通日益流行，越来越多俄民众选择线上支付。2014年阿里巴巴与俄罗斯支付平台央捷科斯钱包开启合作，支持速卖通俄罗斯用户使用本地支付系统付款。双方通过紧密合作，不断改进技术系统，目前央捷科斯最高成交量每秒超过900笔。

“以前俄罗斯老旧的银行系统经常被百万订单堵住，俄罗斯消费者付费需要排队等待。”刘威告诉记者，过去五年，阿里巴巴利用技术、数据和云服务能力，成功帮助俄罗斯银行系统、金融支付系统实现改造升级。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)