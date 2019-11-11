新华社伦敦11月10日电 专访：中国科研国际合作程度持续提升——访中国工程院院士、英国皇家工程院外籍院士吴建平

新华社记者张家伟

“近年来，中国科研不但在国际合作程度上持续提升，部分领域的科研水平也达到国际一流。”今年当选英国皇家工程院外籍院士的吴建平教授在伦敦接受新华社记者采访时说。

英国皇家工程院日前正式公布了新一批入选院士名单，其中包括4名外籍院士。中国工程院院士、清华大学计算机科学与技术系主任吴建平教授是唯一入选的中国学者。英国皇家工程院给出的当选理由是：“吴建平教授在中国乃至亚太地区互联网的开发和发展中，作出了杰出贡献并产生了重要国际影响，还在国际互联网体系结构工程和关键技术领域取得了开创性成果。”

“伴随国家发展，中国科研人员在各领域的科研水平与能力都在明显提升，在一些新兴技术与前沿技术领域还有了一定突破。”吴建平说。

吴建平先后主持研制成功中国教育和科研计算机网、中国下一代互联网示范工程核心网，突破互联网协议第六版（IPv6）核心路由器关键技术等。他认为此次当选英国皇家工程院外籍院士，体现了国际社会对中国科研人员所作贡献的认可。他说：“随着中国发展，我们已经能把科研做到国际一流水平，中国的科研人员能够为全人类的技术进步作出贡献，所以也得到越来越广泛认可。”

吴建平所从事的计算机网络技术领域中涉及非常多的国际合作，同时他也见证着中外科研合作和交流在近年来逐步加深的过程。他说：“中国教育和科研计算机网25年前开始建设以来，国际间教育和科研的学术交流与合作越来越密切，中美、中欧、亚太地区的科研工作者，通过学术计算机网络，一直进行着深入而积极的学术交流与合作。”

据介绍，中国和欧盟的教育科研网络实现高速互联后，为不少国际科研项目提供了支持，如多国参与的太空粒子探测器“阿尔法磁谱仪2”（AMS-02）项目，就是一个非常典型的基于学术网的大数据处理应用。

这些科研交流的基础是一个开放和平等的环境。吴建平说：“不同领域、不同学科科研人员之间的国际交流，应本着互利共赢的原则，以一种开放的心态，增加双方科技人才的对等合作，共同开展科研创新。科技造福人类，离不开广泛的合作。”

经历科研领域多年变化的吴建平指导过不少年轻科研人员。他认为，中国科研环境变得“越来越好”，特别是对年轻科研人员的支持力度在加大，中国对科研工作的投入保持在一个很高比例。他说：“最近的一些科研成果也能体现出中国对科研投入增加。”

展望未来，吴建平说：“我觉得当选院士不是我们做工程技术的目标，最重要的还是为国家、为全人类的工程技术作出自己的贡献。”

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)