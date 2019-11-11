上海合作组织国家职业技能邀请赛在威海举行

新华社济南11月11日电（记者王阳）11日9时，以“增进友谊、展示技能、共赢发展”为主题的上海合作组织国家职业技能邀请赛在威海职业学院正式开幕。

本次大赛参赛选手共有2000余名，来自8个上合组织成员国、1个上合组织观察员国、1个上合组织对话伙伴国和非上合组织的20个国家和地区。他们将在移动机器人、焊接、时装设计、西餐烹饪等13个竞赛项目中展示风采、演绎技能、探讨共赢合作。整个赛事自11月13日结束。

上海合作组织代表、哈萨克斯坦驻华公使衔参赞阿希莫夫说，上海合作组织国家职业技能邀请赛，是为落实《〈上海合作组织成员国元首致青年共同寄语〉实施纲要》关于扎实推进教育和青少年等领域交流合作倡议而举办的，旨在践行“上海精神”，贯彻落实上合组织青岛峰会共识，进一步增进国际间技能人才培养交流，着力搭建上合组织各成员国交流经验、切磋技艺、增进友谊的平台。

据阿希莫夫介绍，在职业技能教育培训方面，各成员国均具有一定的比较优势，都有着加强彼此间交流合作的强烈意愿。正是基于此种考虑，上合组织秘书处向山东省人民政府发出了倡议，建议面向上合组织国家职业院校举办职业技能大赛。

本次大赛由上海合作组织秘书处倡导，人力资源和社会保障部备案，山东省人民政府主办，山东省教育厅、山东省人力资源和社会保障厅、威海市人民政府承办，威海职业学院具体实施。

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