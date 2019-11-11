委内瑞拉著名作家有关中国新书在委首发

新华社加拉加斯11月10日电（记者徐烨 王瑛）10日下午，委内瑞拉著名作家罗德里格斯·格尔芬施泰因所著新书《二十一世纪中国，一个巨人的觉醒》首发仪式在第15届委内瑞拉国际图书博览会中国主宾国展厅举行。

格尔芬施泰因介绍，本书从中国的历史和哲学思想入手，解释了中国政治体制的形成逻辑，以及中国在内政和外交事务上取得成功的原因。

他说，自己多年的研究表明，中国特色社会主义道路是完全正确的。“中国共产党、中国政府和人民共同制定阶段性目标，并按节奏完成各阶段的主要任务，这种发展经验值得世界借鉴。”

委内瑞拉外长阿雷亚萨在首发仪式上说，这本书能让读者更深入理解中国特色社会主义的含义，从国家、社会和人民的层面全面了解中国。“从中我们可以得出结论，中国是当今世界重要、积极的参与者，值得所有人敬佩。”

他强调，委内瑞拉与中国的全面战略伙伴关系建立在互相理解和尊重的基础上，双方一直保持着双赢互利的良性互动。

委内瑞拉文化部副部长、国家图书中心主席劳尔·卡扎尔对新华社记者说，中国此次作为主宾国参加委内瑞拉国际图书博览会的效果超出所有人预期。他欣喜地看到大量委内瑞拉人前往中国展厅参观，显示出对中国文学和中国传统文化的浓厚兴趣。

本届国际图书博览会7日在委首都加拉加斯隆重开幕。中国主宾国活动以“阅读中国”为主题，共展出2000余种、8000余册出版物，并举办了一系列文学、文化和出版交流活动。

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