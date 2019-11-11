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国际观察：巴西利亚金砖峰会三大看点前瞻

2019年11月11日14:49  来源：新华网
 

　　新华社巴西利亚11月9日电（国际观察）巴西利亚金砖峰会三大看点前瞻

　　新华社记者周星竹

　　金砖国家领导人第十一次会晤即将在巴西首都巴西利亚举行。本次会晤主题为“经济增长打造创新未来”，主要议题包括加强科技创新合作、推动数字经济合作、打击有组织犯罪等。

　　分析人士认为，在当前全球贸易保护主义和单边主义升温的情况下，金砖国家如何聚焦创新促进经济增长、如何继续推动多边主义、如何更好打造金砖合作第二个“金色十年”，将是本届峰会的主要看点。

　　聚焦科技创新合作

　　当今世界，科技进步对经济发展的重要意义不言而喻。作为轮值主席国，巴西将今年金砖峰会的主题聚焦在科技创新合作上。

　　巴西政治学家克雷奥马尔·德索萨认为，金砖国家加强科技合作是巴西的一大诉求。巴西发展数字经济、建设数字政府、打击违法犯罪、促进经济发展，都有赖于科技进步和创新。

　　巴西利亚大学国际关系教授阿热米罗·普罗科皮奥表示，金砖国家在科技实力上各有千秋，如南非采矿技术发达，巴西农业技术发达。而与中国等其他成员国相比，巴西在高新科技等领域有取长补短的需求。

　　中国社科院拉丁美洲研究所研究员、巴西研究中心执行主任周志伟认为，今年金砖峰会的主题跟往年有很大不同，不仅仅着眼于加强经贸合作。将创新设定为会晤主题，体现出巴西政府提升产业科技含量、推动经济改革的决心。

　　周志伟表示，在数字经济、科技创新等方面，金砖国家或将通过本届峰会强化相关合作机制的建设。

　　为多边主义鼓与呼

　　在国际社会面临贸易保护主义和单边主义抬头的态势下，分析人士认为，金砖国家作为多个新兴经济体之间的合作机制，将继续为多边主义发声。

　　普罗科皮奥表示，金砖国家并非因地缘接近而聚合在一起，这一机制超越了洲界，是多边主义的重要体现。金砖成员国应该都能意识到这一机制的重要意义。

　　今年年初，巴西新政府上台。巴西将以何种姿态推进金砖合作备受关注。德索萨认为，巴西新政府将通过此次会议，向世界展示其推进金砖机制发展和维护多边主义的决心。他强调，在多边主义议题上，金砖国家可以摒弃政治和意识形态等方面差异，通过更加务实的经贸合作拉近彼此距离。

　　周志伟指出，目前多边主义面临诸多挑战，金砖国家深化合作，就是在为多边主义注入动力。金砖国家是典型的多边合作平台，五国合作意愿强烈，显示多边主义具有强大生命力。

　　打造第二个“金色十年”

　　2009年6月，“金砖四国”领导人在俄罗斯举行首次正式会晤，金砖国家间的合作机制正式启动。随着南非2010年12月正式加入，金砖国家合作机制由“金砖四国”变为“金砖五国”。过去十年里，金砖国家合作机制不断完善，合作势头不断上升，在重大国际事务中的沟通和协调不断加强，成为带动世界经济增长、完善全球经济治理、推动国际关系民主化的重要力量。未来十年，金砖合作如何打造第二个“金色十年”广受瞩目。

　　普罗科皮奥表示，金砖成员国未来可以在国际安全、环境保护、文化教育等领域加强交流，在联合国等重要国际组织内发出共同声音，争取在国际舞台上拥有更多话语权。此外，金砖国家应积极落实会晤成果，建立更长远的计划，设置更具体的项目，以推动机制继续向前发展。

　　周志伟认为，经过十年发展，金砖国家已经不仅仅是经济概念，而且具有了国际政治方面的意义。金砖各国经济实力的上升，使得以其为代表的新兴国家群体在全球事务中的发言权也随之提升，这有助于促进全球治理体系更加公平、公正、民主。

　　周志伟说，这些年金砖国家的变化实际上也反映了全球形势的变化。在百年未有之大变局中，“金砖国家在全球政治经济格局中将越发成为一股重要力量”。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
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