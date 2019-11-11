“2019中美影视创新峰会”在洛杉矶举行

新华社洛杉矶11月10日电（记者高山）“2019中美影视创新峰会”10日在美国洛杉矶举行，旨在促进中美两国影视界交流，尤其是推动新媒体在影视内容传播与制作等方面的交流合作。

峰会期间举办两场论坛，分别聚焦主流媒体与数字媒体的融合现状及其对全球影视内容制作的影响、当代碎片化信息传播形态给影视作品创作与营销带来的影响等主题。

本次峰会中国影视代表团团长、中国电视艺术家协会驻会副主席廖恳做了主旨演讲。他指出，随着经济的发展、科技的进步以及人民生活水平的日益提高，中国影视业也迎来了飞跃式发展，技术变革给影视行业带来的前所未有的机遇和挑战，也是中美两国影视同行需要积极面对的课题。

他认为，两国影视人可以在相互尊重的基础上，更加深入理解和欣赏各自不同的优秀文化和生活方式，通过进一步丰富合作内涵，拓展合作领域，创新合作形式，加强信息沟通、资源对接和务实合作，搭建中美人文交流的桥梁。

中国驻洛杉矶总领馆文化参赞古今表示，中美影视创新峰会今年连续第三年举办，逐渐发展成为中美影视交流与合作的重要平台。他指出，影视是文化的载体，在文明交流中发挥着桥梁作用，作为两个影视大国，中美影视合作与交流不但有利于影视行业的繁荣与发展，也有利于中美两国人民的相互了解与友谊，促进文明的共同进步。

好莱坞著名制片人，萨尔基西安制片公司董事长阿瑟·萨尔基西安表示，中国影视市场以及中国影视业都取得了巨大发展，中美两国影视业应当从各自不同的文化和实际出发，加强相互了解与相互学习，促进影视产业合作。

本次峰会由中国电视艺术家协会、中国电影家协会、美国南加州大学美中学院、美国国际文化协作促进会共同举办。

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