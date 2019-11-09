丹麦哥本哈根大学首次将荣誉博士学位授予中国女性教授

新华社哥本哈根11月8日电（记者林晶 于珂）因建立中国首家丹麦研究中心增进中丹、中西跨文化理解，北京第二外国语学院英语学院教授张喜华8日在哥本哈根大学建校庆典上获颁荣誉博士学位。这是哥本哈根大学建校540年来首次授予一位亚洲女性上述学位。

丹麦女王玛格丽特二世当天出席了建校庆典，并在典礼后与5位获颁荣誉博士学位的学者分别亲切交谈。

哥本哈根大学在提名张喜华候选荣誉博士时介绍说，张教授促成了中国首家丹麦研究中心的建立，该中心启发并促进跨文化理解及社会和学术思考，从而增进中国与丹麦乃至西方世界的学术和跨文化理解，使丹中学者共同受益。

张喜华当天在接受荣誉博士学位时表示，希望能进一步深化和拓展中丹合作研究、语言教学和人才培养工作，培养知华友华的丹麦学子和学者，以文化、教育、学术等方式助力两国进一步了解与合作。

2011年，张喜华代表北京第二外国语学院应用英语学院与哥本哈根大学跨文化与区域研究系签署合作协议，正式建立双方校际合作关系。2015年，北京第二外国语学院成立丹麦研究中心。2017年，经中国教育部备案，中国丹麦研究中心正式成立，张喜华担任中心主任，其合作单位包括北京第二外国语学院、上海社会科学院、丹麦哥本哈根大学、丹麦科技创新中心及丹麦驻中国文化中心等。

哥本哈根大学创建于1479年，是丹麦历史最悠久的大学。自1929年以来，哥本哈根大学开始颁发荣誉博士学位。此前，获得荣誉博士学位的大多为欧美教授。

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