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“一带一路”建设高质量发展与中希关系研讨会在希腊召开

2019年11月09日15:48  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 11月8日，“一带一路建设高质量发展与中希关系”研讨会，在希腊港口城市比雷埃夫斯举行。会议由中国社会科学院、中国日报社、阿卡特立尼·拉斯卡瑞德斯基金会主办，中国社会科学院国际合作局、欧洲研究所、17+1智库网络承办。中国与希腊两国的政府官员、专家学者和企业代表150余人出席会议。

会上，中国社会科学院院长谢伏瞻发表主旨演讲，对“一带一路”建设高质量建设及中希关系进行深入阐述，对中希关系发展做出分析和展望。

谢伏瞻指出，作为新时代构建人类命运共同体的实践平台，“一带一路”倡议已得到包括希腊在内的越来越多国家的积极响应和广泛参与。当前国际社会共建“一带一路”已进入高质量发展的新阶段。高质量发展是“一带一路”建设走深走实、行稳致远的根本保障，是“一带一路”建设优化升级的必然选择。新的历史阶段，“一带一路”高质量发展要做好高层次战略对接，高起点的发展规划，高标准的建设要求，高水平的开放合作。

谢伏瞻表示，中希两国应抓住“一带一路”高质量发展的历史机遇，巩固政治互信，夯实民意基础，深化互利合作，不断推动中希、中欧全面战略伙伴关系再上新台阶，为维护世界和平、稳定、发展做出更大贡献，是欧洲国家同中国开展互利合作和共建“一带一路”的典范。

随后，中希两国学者围绕中希合作的进展和经验、潜力和方向，中希文明互鉴与人文交往等议题展开了深入交流与研讨。

会上还举行了《中国和希腊的全面战略伙伴关系：现状、前景及政策建议》新书发布会，该书是国内首部全面介绍中希两国全面战略伙伴关系当前发展情况，系统研究两国关系前景和相关政策建议的专题报告。

(责编：燕勐、杨牧)
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