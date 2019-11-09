罗马尼亚国家银行发行罗中建交70周年纪念币

新华社布加勒斯特11月8日电 罗马尼亚国家银行8日晚举行发行仪式，推出罗马尼亚和中国建交70周年纪念银币。

罗马尼亚国家银行行长穆古尔·伊萨雷斯库在发行仪式上发表讲话说，70年来，罗中两国关系在相互尊重、支持和友好的基础上持续发展。罗中建交70周年为进一步深化双边关系提供了新契机，相信未来两国关系会朝着双方共同目标继续发展，并取得更多务实成果。

罗外交部全球事务总局局长拉杜·萨夫塔表示，今年是罗中建交70周年和建立全面友好合作伙伴关系15周年，双边各层级交往和各领域合作势头良好。在当前国际形势日益复杂的背景下，罗马尼亚愿继续同中方在多边和双边事务中加强对话与协调，并积极参与欧亚互联互通战略、“一带一路”倡议和中国-中东欧国家合作。

中国驻罗马尼亚大使姜瑜在致辞中表示，中罗建交70周年纪念币的发行将在两国关系史上书写又一段佳话。中罗两国人民始终珍视历久弥新的传统友谊，中方愿同罗方一道，不断深化各领域合作，积极从“一带一路”倡议和中国-中东欧国家合作平台中发掘增长潜力，开创中罗关系的美好明天。

根据罗马尼亚国家银行发布，该枚纪念币为千分之九百九十九的银含量，重31.103克，直径37毫米，面额10列伊（约合16元人民币），最大发行量500枚，市场售价为每枚470.05列伊（约合761元人民币）。纪念银币正面图案为罗马尼亚布朗城堡及国徽，并刊国名、年号、面值，背面图案为中国长城及“罗马尼亚-中国建立政治-外交关系 1949”的字样。

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