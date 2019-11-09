作家王蒙与约旦作家共话丝路文化交流

新华社安曼11月8日电（记者冀泽）由中国驻约旦大使馆主办、约旦作家协会承办的第四届“丝绸之路”中约文化研讨会7日晚在约旦安曼举行。中国作家王蒙到访安曼，与当地多名作家围绕“丝绸之路”下的文化和文学等主题展开交流。

王蒙说，早在2000多年前，中国文明和阿拉伯文明就通过丝绸之路相交。自己与阿拉伯文化早期结缘就是通过阅读《一千零一夜》等阿拉伯文学作品。20世纪80年代末，时任中国文化部部长的他率领政府文化代表团到访约旦开展文化交流，从此也应邀成为约旦作家协会一名荣誉会员。

王蒙认为，文学创作可以调动创作者全部的思维灵感、感知感受，也是文化的重要载体。从古至今，文学作品在文明对话交流中都发挥着独特的作用。他呼吁两国作家加深交流，促进文学领域的学习、借鉴。

约旦作协主席阿拉扬感谢王蒙为推动中约文化交流而做出的积极贡献。他表示，随着“一带一路”建设的不断推进，两国人民一定会创造出更美丽、繁荣的丝路文化。

约旦文化部秘书长艾哈迈德·拉希德呼吁约中两国更多翻译人才投入到文学作品编译上来，让读者品读到两国更多的优秀现当代文学作品。

中国驻约旦大使潘伟芳表示，不久后在安曼落成的中国文化中心将为中约文化界往来、民间文化交流提供更多便利。此外，中国大使馆援建的伊尔比德市艺术培训中心和位于安曼彩虹街的青年文化中心也即将投入使用。

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