美两家航空公司再次推迟复飞波音737MAX飞机

新华社华盛顿11月8日电（记者周舟）美国两家航空公司8日宣布，再次推迟复飞波音737MAX飞机航班的时间，将停飞时间延长至明年3月初。

美国西南航空公司8日在一份声明中说，基于该型飞机获批复飞“持续的不确定性”，取消明年3月6日前使用这种飞机的航班计划。美国航空公司当日也发布类似声明，将使用这种飞机复飞航班的时间推迟至明年3月5日以后。

今年3月10日，埃塞俄比亚航空公司一架波音737-8客机（属于737MAX系列）失事，这是继去年10月29日印度尼西亚狮子航空公司同型号客机失事之后，波音737-8客机发生的第二起空难事故。

美国联邦航空局3月13日要求美国各航空公司运营的所有波音737MAX系列飞机暂时停飞。停飞以来，西南航空公司和美国航空公司使用这种飞机复飞航班的计划多次被推迟。

波音公司曾表示今年年底737MAX飞机有望复飞，但美国联邦航空局9月表示，737MAX飞机复飞尚无时间表，各国可自行决定复飞时间。有美国媒体称，波音近期提交的软件系统修复说明书没有通过美国联邦航空局和欧洲航空安全局等监管机构审核。

有媒体4日援引欧洲航空安全局局长帕特里克·基的话说，欧洲航空安全局预期明年1月份批准737MAX“回归”，但欧洲各国航空监管机构和航空运营商可能额外还需多达2个月的准备时间才能复飞737MAX飞机。

(责编：燕勐、杨牧)