默克尔重申德国5G建设不排除特定供应商

新华社柏林11月8日电（记者任珂 张远）德国总理默克尔8日表示，德国非常看重对参与5G网络建设的企业提出的安全要求及其可验证性，但不会为某个特定的供应商单独设定标准。

默克尔当天在柏林总理府会见了来访的欧盟委员会当选主席冯德莱恩。在会后双方的联合记者会上，默克尔回应了记者关于德国政府是否会在美国施压下就中国企业华为参与德国5G网络建设进行重新评估的提问。

她表示，德国肯定会提高5G网络的安全标准，所有设备供应商都必须遵守同样的安全标准。华为作为设备供应商，已经积极参与了德国的2G和3G网络建设，德国不会为某个特定的供应商单独设定标准。她还呼吁欧盟制定统一的5G网络安全标准。

冯德莱恩表示，欧盟委员会正就5G网络建设现状和风险咨询各个成员国，将在几周内形成统一看法，并制定战略在利用5G的同时规避风险。

正在柏林访问的美国国务卿蓬佩奥当天上午发表演讲，大肆攻击中国，并以所谓的网络安全为由，呼吁德国将华为公司排除在5G网络建设之外。

中国驻德国大使馆8日对此表示强烈不满和坚决反对。使馆发言人指出，蓬佩奥的言论充满了冷战思维和零和博弈的过时观念，暴露了美国个别政客根深蒂固的反华心理和政治偏见。

据德国媒体10月报道，在总理府的干预下，德国联邦网络局修改了5G网络安全标准草案，使得华为公司向德国5G网络提供设备成为可能。随后德国政府发言人确认，德国不会先入为主地禁止任何公司参与5G网络建设。

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