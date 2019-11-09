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特写：“快车”“便车”“好运”车——进博会中东客商讲述“搭车”体验

2019年11月09日14:36  来源：新华网
 

　　新华社上海11月9日电　特写：“快车”“便车”“好运”车——进博会中东客商讲述“搭车”体验

　　新华社记者

　　鲜绿的开心果被裹上浓稠的巧克力酱汁，形成一枚心形巧克力……第二届中国国际进口博览会（进博会）上，黎巴嫩著名巧克力品牌Patchi的宣传视频引人驻足。

　　Patchi代理商、黎巴嫩“丝绸之路”贸易投资公司总裁卡西姆·陶菲利在展会上告诉记者，从“一带一路”倡议的提出到如今两届进博会的举办，中国的发展为世界提供了“快车”和“便车”。“搭上这辆车，对中东国家意义重大。”陶菲利说。

　　两届进博会让公司对中国市场越来越了解。陶菲利说：“为满足中国消费者的需求，我们雇用了数百个黎巴嫩家庭，专门为巧克力制作手工装饰。我们的巧克力不仅是食品，更是礼品。”

　　他说，目前Patchi巧克力已在国内多个电商平台销售。2019年，公司在中国市场销量增长快得惊人。

　　陶菲利注意到，第二届进博会除了世界500强外，还有很多中小型企业参加。他说：“通过展会，我们不断更新和创新产品，满足中国市场需求。进博会这样大型且持续的平台对中小型企业很重要。”

　　叙利亚橄榄油销售商亚辛·迪亚布是第二次参加进博会。他的企业在2010年前与中国买家保持合作，但叙利亚陷入战争，出口贸易中断。他回忆道，去年在这个巨型场馆里看到数万客商络绎不绝，“当时感觉好运就在眼前”。果然，他与老客户取得了联系，又在展会上结识了新顾客。

　　叙利亚橄榄树出油率高，传统的榨取方法保持了产品质量，得到客户认可。许多商人惊讶于战争中的叙利亚还能保持生产。一年来迪亚布的企业出口商品总量已达2500吨，海湾国家和中国是主要进口方。

　　同样是第二次参加进博会的叙利亚玫瑰精油企业家鲁拉·阿迪卜也收获颇丰。在销售渠道上，她与中国合作伙伴一起开设了微信公众号、淘宝店铺并即将进驻绿地商业集团旗下的G-super超市。“中国的线上、线下商务都很发达。因（消费者）对健康的追求与日俱增，（玫瑰）精油和纯露产品受到青睐，”阿迪卜说，这次还增加了玫瑰花饼等零食。“在第二届进博会的平台上，我们可以尝试拓展许多新业务。”

　　埃及GK Global食品工业公司产品开发经理穆罕默德·巴希此次带来了埃及国民小吃“库什利”。这种以细面、杂米拌上番茄豆酱的速食食品“可以满足中国人对异域美食的期待”，巴希说。他认为进博会的大舞台也带来美食文化的交往，进而推动经贸发展。

　　约旦安曼工业局副局长穆萨·萨克特说，从中国百姓熟知的“死海泥”美容产品到椰枣，约旦正不断向中国市场推送特色商品。

　　此外，中国对服务产品的需求，让中东国家以古迹探险、异域风情游为主打的特色旅游产品大有用武之地。

　　主宾国约旦馆，被高耸的佩特拉古城石柱模型环抱。在死海读报、在古城穿行、在沙漠探险——这个中东国家用独特文化气质吸引大量参观者流连忘返。

　　“这是世界上第一个专门针对进口的博览会，中国展示了敞开大门的强烈意愿，为世界各国公司和商人探索新市场提供了非常好的平台。”陶菲利对未来充满信心。（参与记者：蔺妍、黄灵、郑一涵、李良勇、冀泽、马晓燕）

(责编：燕勐、杨牧)
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