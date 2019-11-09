盖茨批评美国对华“妄想症”，并为华为辩护

“认定来自中国的所有东西都是坏的……这是疯狂的想法”——这番话来自美国微软公司创始人比尔·盖茨。据《日经亚洲评论》8日报道，在美国《纽约时报》本月6日举行的“交易录大会”上，盖茨对美国政府对中国的“妄想症”提出批评，认为美国应该对华为的技术进行“客观测试”，“如果如此疑神疑鬼，那么那些由其祖母或曾祖母是中国人的人写的代码怎么办?这个世界上还有任何你能信赖的软件吗?”他同时表示，美国试图阻止中国技术创新的做法是“不现实的”。

据《纽约时报》网站介绍，其主办的“交易录大会”旨在“汇集杰出的创新思想家和商业领袖，探讨当今最有价值的话题”。据《日经亚洲评论》8日报道，盖茨在会上为华为辩护说，“与所有的商品和服务一样，华为都应该接受客观测试”，“那些认为进入美国市场的所有中国产品都是坏的，或者所有来自美国的东西如飞机引擎、软件等都是不好的，这都是疯狂的。”盖茨认为，美国和中国应该利用各自的创新技术，让两个国家互相依存，而不是走向对立。

盖茨举例说，当微软的Windows产品被质疑是否安全时，微软将Windows的源代码提供给了有关政府，这些官员在检查后开始安心使用微软的产品。他表示，华为也可以采取这种方法。《日经亚洲评论》称，当活动主持人表示，特朗普政府不太可能将此作为化解对华为安全顾虑的方法时，盖茨回答说：“任何具有科技专业知识的人都会这么认为。”在该活动举办的前一天，美国联邦通信委员会(FCC)主席再次表示，美国必须从可信赖的供货商采购5G网络设备，而华为“不可信赖”。

“信赖是相互的，”盖茨表示，“如果美国不相信中国设备，中国为何要相信美国制造的飞机引擎呢？ 从理论上来说，(美国)可以远程关闭该引擎。 ”《日经亚洲评论》称，美国对中国技术的“不信任”正在蔓延，在中国出生的工程师也受到打击。今年5月，美国电机电子工程师学会(IEEE)曾禁止与华为“互动”的研究员参与同行评估，该协会在数天后又取消该决定。今年6月，美国国务院将攻读航空、机器人和先进制造业等专业的中国留学生的签证期从5年削减至1年。盖茨6日反问道：“如果如此疑神疑鬼，那么那些由其祖母或曾祖母是中国人的人写的代码怎么办?这个世界上还有任何你能信赖的软件吗?诚实些吧，有些出生在外国的人在认真写软件。你应该采取客观措施。”

美国一些政客为抹黑中国和中国企业，无所不用其极。美国国务卿蓬佩奥7日和8日访问德国，出席柏林墙倒塌30周年纪念活动，却趁机批评中国，并在华为问题上施压德国。他7日称，考虑到中国共产党带来的挑战，德国的电信网络建设问题变得很复杂。此前，蓬佩奥接受媒体采访时曾表示，我们应该确保世界各国了解与中国共产党相关的风险，以及我们长期以来对此容忍造成的后果。

中国外交部发言人耿爽8日表示，蓬佩奥攻击抹黑中国政治制度，渲染所谓中国威胁，充满意识形态偏见和冷战零和博弈思维，中方表示强烈不满和坚决反对。蓬佩奥将中国人民和中国共产党割裂对立，企图挑拨中国人民和中国共产党的关系。“必须指出，蓬佩奥的有关言论十分危险，与其美国国务卿的身份严重不符，充分暴露了他企图通过反华来捞取个人政治资本的险恶用心。”

另据路透社7日报道，美国白宫首席科技顾问克拉希欧斯当天在葡萄牙举行的世界网络峰会上发表演讲称，欧洲必须与美国“站在一起”，他还批评那些向中国5G网络和人工智能技术“敞开怀抱”的国家。评论称，欧洲公司似乎并没有对华盛顿的担忧望而却步，华为上月表示，在华为已签署的65项商业交易中，一半是与欧洲客户建立5G网络。欧盟立法者在最近的报告中也明确避免将中国和华为列为安全风险。

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