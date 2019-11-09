瑞士专家：中国在人工智能领域影响力显著提升

新华社瑞士洛桑11月8日电（记者刘曲）第三届中瑞人工智能大会8日在瑞士洛桑举行。瑞士专家表示，中国在人工智能研究领域已处于重要地位，中国研究人员近年来在该领域的影响力显著提升。

大会汇聚了中国和瑞士人工智能领域的众多专家学者及企业代表，他们围绕“人工智能赋能行业应用”主题，就人工智能技术发展的新趋势和在各行业的创新应用展开深入交流。

瑞士洛桑联邦理工学院人工智能实验室主任布伊·法尔廷斯教授说，如今参加任何大型人工智能会议，很难找到一篇没有中国作者参与的论文，实际上许多论文的作者全来自中国。这不仅因为中国的人工智能人才数量已位居世界前列，而且他们还非常努力。

与会的中国工程院院士谭建荣介绍了人工智能在中国的广泛应用场景及部分领先应用领域，如科大讯飞公司利用语音识别实现多种语言实时语音互译，并已广泛商用。中国还利用人工智能极大提高了机场、高铁站、卫星导航系统等基础设施的运行效率。他说，下一步，人工智能将帮中国企业通过智能制造、数字化及网络化实现产业转型和升级。

与会企业代表分享了人工智能和大数据在智能系统架构、图像识别、物联网等热门领域的最新研究进展和应用。瑞士ABB集团高级科学家扬尼斯·林普罗普洛斯说，该集团将在瑞士、中国、美国三地建立人工智能实验室，中国部门将着重于人工智能、机器人技术在环境领域的应用研究。5G技术也将在该集团人工智能战略中扮演重要角色，而中国是5G技术的领导者之一，未来合作前景十分广阔。

大会承办方之一、华瑞新智科技公司首席执行官庄浩接受采访时说，大会的目的是搭建一座两国间技术、产业及高端人才交流的桥梁。瑞士在人工智能方面的创新优势结合中国的巨大市场机遇，将促进两国互利共赢。

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