埃尔多安见特朗普前“敲打”美国

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安7日再次抱怨美国没有兑现承诺、没使库尔德武装全部撤出土耳其在叙利亚北部寻求设立的“安全区”，他下周访美时将同美国总统唐纳德·特朗普好好“说道说道”。

埃尔多安7日举行记者会，证实他将于本月13日如期访美。他说，他6日晚与特朗普通过话，但没透露谈话内容。

埃尔多安说：“我们举行对话的同时，那些向我们打过包票、称让‘人民保护部队’120个小时内撤退的人却没兑现承诺。”

“人民保护部队”作为叙利亚库尔德武装，是控制叙东北部“叙利亚民主军”的主力军。土耳其把“人民保护部队”视作土境内分裂组织库尔德工人党在叙利亚的分支，将其列为“恐怖组织”。

美土领导人10月初一次通话后，美国宣布从叙北部撤军。土耳其随即发起越境军事行动，打击叙利亚库尔德武装。土军夺取长达120公里的叙边境后，土美达成协议。土同意暂停军事行动，条件是库尔德武装5天内从这片区域后撤30公里。

土耳其设定的截止期限到期后，土方多次抱怨库尔德武装并未撤完。

埃尔多安7日说，“人民保护部队”当天打死11名土耳其支持的叙利亚反对派武装“国民军”人员，“对方损失更重”。“国民军”参与了土军在叙北部的军事行动。

“叙利亚民主军”最高指挥官马兹卢姆·科巴尼6日晚说，库尔德武装与留在叙东北部的美军将恢复打击极端组织“伊斯兰国”的行动。

美军在叙东北部产油区留驻部分军人，名义是防止“伊斯兰国”卷土重来并夺取油田。俄罗斯国防部斥责美军派兵控制叙利亚油田“与美方宣扬的打击恐怖主义口号相距甚远”，是为控制这一中东国家石油资源而采取的“土匪行动”。

土耳其同时与俄罗斯就叙利亚北部局势达成谅解备忘录。依据备忘录，库尔德武装必须从长达400多公里的叙土边境全线后撤30公里。土俄已在这一地区联合巡逻两次，以监督备忘录的落实情况。

埃尔多安同样对俄方表达不满，认定俄方没有履行承诺，上述区域内仍有库尔德武装没撤走。埃尔多安说，他“不久”将与俄总统弗拉基米尔·普京谈此事。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、杨牧)