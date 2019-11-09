美国松绑枪支出口迈出关键一步 可能助长枪支暴力

路透社7日独家报道，美国政府就修改枪支出口规则迈出关键一步，新规则最早可能今年年底生效。

根据新规则，美国商用枪支出口的监管权由国务院转移至商务部，意味着联邦政府对枪支出口的主要考量由“限制”转向“推动”。一些分析人士认为，美国放松枪支出口管制可能助长枪支暴力，置海外美军于危险境地。

【酝酿已久】

知情人士披露，五角大楼、国土安全部等多家美国联邦机构本周结束对新规则的评议。政府记录显示，新规则的最终文本10月23日正式递交白宫行政管理和预算局。

结束联邦机构间内部评议意味着美国政府可以告知国会有意修改相关规则。美国国务院和商务部负责人批准监管权移交后，联邦政府可以正式向国会发出通知。

路透社早在2017年披露美国总统唐纳德·特朗普有意修改规则。预期此举将为斯特姆－鲁格公司等美国枪械制造商打开国外市场，带来新业务。

美国全国射击运动基金会预估，放松枪支出口管制有望让美国在海外市场的枪支销售量增加20%。另据美国研究咨询机构“小型武器分析预报”估算，美国国内枪支销售过去3个月有所回升，与去年同期1080万支的销售量基本持平。

按照路透社的说法，特朗普自上任以来“几乎扮演了美国军工行业推销员的角色”。随着2020年总统竞选持续升温，任何有望拉动枪支销售的举措都可能赢得颇具影响力的美国全国步枪协会支持。

【自食恶果？】

美国国务院一名发言人回应报道时说：“政府正继续推进机构间进程，国务院、商务部、国土安全部、司法部和其他相关方正重新审视长期政策规则，确保美国行业在全球市场全面领先。”

就枪支出口，美国国务院首要关切是否威胁国际社会稳定，因而倾向“严加看管”。但商务部重点关注如何为美国产品在海外营销“铺路”。

不过，放松枪支出口管制可能让美国国内群体枪击事件所用枪械流入国际犯罪集团和武装组织之手。

美国智库史汀生中心常规防务项目主任蕾切尔·斯托尔发表声明，指认修改规则“破坏国会监督，恶化国际枪支暴力、人权侵犯和武装冲突”。美制枪支落入敌对人员之手将置美国军人于危险境地。

美国国会众议院在2020财政年度国防授权法案中已明确禁止相关监管权移交，但众议院法案与参议院法案内容并不一致。知情人士披露，如果特朗普政府今后数周正式通知国会有意修改枪支出口规则，新规则可能赶在国防授权法案获国会批准前生效。

媒体先前报道，美国2020财年国防授权法案因修建美墨边境墙、组建“太空军”和考虑对伊朗动武等多项争议事宜，较难经两院协商通过。法案生效需要两院达成统一文本。（海洋）（新华社专特稿）

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