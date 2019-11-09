法国总统说北约正在“脑死亡” 提倡安全事务自主

法国总统埃马纽埃尔·马克龙“点名”美国，说北大西洋公约组织内部缺乏协调合作，正在“脑死亡”。

他认为欧洲能够自主处理安全事务，呼吁改善与俄罗斯的关系。

【批“队友”】

英国《经济学人》杂志7日发表对马克龙的专访，后者说“我们正在经历的是北约脑死亡”。

以北约军力规模前两强美国和土耳其与其他成员国为例，马克龙说北约成员国缺乏协调。“美国与北约盟友之间没有任何战略决策层面的协调……另一个盟友土耳其，在对我们利益攸关的地区，未经协调发动进攻。”

他说：“在战略和政策层面，我们需要承认有问题。”

土耳其上月出兵叙利亚北部，打击库尔德武装，遭到法国等一些北约成员国反对。

按照马克龙的说法，唐纳德·特朗普是“头一个”与欧洲盟友“想法格格不入”的美国总统。

特朗普一度发表“北约过时”言论，强烈敦促其他北约成员国增加军费，就伊朗核问题全面协议等事务与法国等一些欧洲盟友立场相左。

【倡“自主”】

按照马克龙的说法，美国正显现“不理会我们”的迹象，例证之一是美方没有与北约盟友磋商，上月突然宣布从叙利亚北部库尔德武装控制区撤军。

被问及是否继续相信《北大西洋公约》第五条，即如果一个成员国遭进攻、其他成员国将予以支援，马克龙回答：“我不知道。”

“我们应根据美方的承诺，重新审视现实，即北约是什么，”他说，“依我看，欧洲有能力保护自己。”

马克龙2017年提出“欧洲安全倡议”，主张组建“欧洲军”。英国、德国等9个国家已签署这一倡议的意向书。

【护“团结”】

北约秘书长廷斯·斯托尔滕贝格和德国、美国官员不认同马克龙的观点。

斯托尔滕贝格在德国首都柏林与德国总理安格拉·默克尔会晤后举行联合记者会，说北约依然牢固，“任何疏远欧洲与美国关系的做法不仅有削弱跨大西洋纽带的风险，且可能分裂欧洲”，“欧洲团结不能代替大西洋两岸间的团结”。

默克尔同样显现对北约的支持，说这一持续70年的军事联盟“不可或缺”，虽然存在一些问题，但是“符合我们的利益”。

她认为马克龙“用词太重”，“不符合我所见北约内部合作状况”。

正在德国访问的美国国务卿迈克·蓬佩奥把北约称作“有史以来最重要的战略伙伴关系之一”。

与蓬佩奥会晤的德国外交部长海科·马斯说，他“不相信北约脑死亡”，“美国仍是欧洲最重要的盟友，是德国在欧洲以外最重要的伙伴”。

【俄“点赞”】

马克龙在专访中强调与俄罗斯缓和关系的重要性。“我们需要恢复与俄罗斯的战略对话，”他说，“如果我们想在欧洲建立和平，想重新实现欧洲战略自主，就需要重新考虑我们对俄罗斯的立场。”

他说，北约在苏联解体后没有重新审视自己的角色，不应该继续把俄罗斯视为敌人。

马克龙的观点获得俄罗斯方面“点赞”。“金句，”俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃在社交媒体脸书写道，“准确描述了北约现状。”（惠晓霜）（新华社专特稿）

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