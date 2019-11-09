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新西兰议会通过“零碳排放”法案 落实目标并不易

2019年11月09日11:09  来源：新华网
 

　　新西兰议会7日以119票赞成、1票反对的结果，表决通过“零碳排放”法案。

　　这一法案为新西兰应对气候变化设立若干具体目标，包括非农产业到2050年实现温室气体零排放。

　　【立目标】

　　法案为新西兰农业领域的生物甲烷排放设置分阶段减排目标：生物甲烷排放量2030年下降10%，2050年拟下降目标将在四分之一至二分之一之间；在非农业领域，法案提出到2050年实现零碳排放。

　　生物甲烷主要源于反刍动物的肠胃涨气，主要经由动物打嗝和放屁排出。德新社报道，牛、羊等反刍类家畜生物代谢所排放的生物甲烷，大约占新西兰温室气体的35%。

　　依照法案，新西兰将设立一个气候变化委员会，向政府提供建议，帮助后者实现法案所设目标。

　　除此之外，新西兰政府还承诺未来10年植树10亿棵，到2035年实现国家电网完全使用可再生能源供电。

　　【有共识】

　　这项“零碳排放”草案由新西兰总理、工党领导人杰辛达·阿德恩5月提交至议会，得到各党派一致支持。

　　阿德恩7日在议会说，新西兰通过这项法案，是应对气候变化所作的“自豪抉择”，“我们站在了历史正确的一边”。

　　环境和气候变化部长、绿党领导人詹姆斯·肖说，议员们听取科学家、农民、活动家等各方人士意见，共计收到1.1万份针对草案的建议，新法案是新西兰在温室气体减排方面迈出的重要一步，有助确保子孙后代拥有更安全的环境。

　　反对党国家党说，他们如果赢得2020年议会选举，上台后将寻求修正法案内容。

　　不过，一些人对如何落实减排目标表达疑虑。新西兰农民联合会副主席安德鲁·霍加德先前说，能达到减排目标的唯一手段是减少产量，“除了大量宰杀牲畜，我们不知道怎样达到这一减排水平”。

　　乳制品和羊毛是新西兰主要出口商品。路透社报道，乳制品出口占新西兰出口总额的20%。新西兰人口近500万，牛和羊的存栏量分别为1000万头和2800万只。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、杨牧)
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