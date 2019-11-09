第十六届世界中医药大会在布达佩斯开幕

新华社布达佩斯11月8日电（记者袁亮）第十六届世界中医药大会暨“一带一路”中医药学术交流活动8日在匈牙利首都布达佩斯开幕，来自30多个国家和地区的近800名中医药行业代表与会，就中医药传承与创新、中医人才培养等问题展开交流。

世界中医药大会是中医药领域的全球性学术大会，由总部设在北京的世界中医药学会联合会主办。本届会议为期两天，由中东欧中医药学会和匈牙利中医药学会承办，主题为“防病强身民心所向·健康和谐命运相连”。

世界中医药学会联合会主席马建中在致辞时说，相信本次大会一定能够推动各国各地区中医药企业之间、中医药团体之间、中医药与各传统医学之间的交流与合作，推进中医药国际化进程，切实造福人类健康。

匈牙利国会副主席亨德·乔鲍表示，中医药不仅是中华民族的瑰宝，也是世界人民的共同财富。中医“治未病”的理念是非常睿智的，值得包括匈牙利在内的世界各国学习。

中国驻匈牙利大使段洁龙说，匈牙利政府和医学界对中医药在匈牙利的发展持开放包容态度且高度重视，为此付出了辛勤努力并取得了显著成绩，此次大会的召开必将为中匈两国的友谊画卷增添更新更美的色彩。

中东欧中医药学会会长陈震说，近日发布的《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》为新时代传承创新发展中医药事业指明方向，让中医药从业者备受鼓舞。希望此次大会能为中医药在海外的进一步推广贡献力量。

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