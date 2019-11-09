戚继光舰结束对斐济访问启程回国

11月8日，戚继光舰驶离斐济苏瓦港。 新华社记者 张永兴 摄

新华社苏瓦11月8日电（记者张永兴）执行远航实习访问任务的海军戚继光舰8日圆满结束对斐济友好访问，驶离苏瓦港，踏上返航回国的行程。这标志着戚继光舰已圆满完成本次航行的出访任务。

10时许，斐方在码头组织了隆重的欢送仪式。中国驻斐济大使钱波及使馆工作人员，华侨华人和中资机构代表，斐济海军代司令沃萨瓦雷中校及政府官员、武装部队、海军官兵代表，军乐队等300余人到码头欢送。斐方军乐队以行进演奏的形式欢送出访官兵。

在为期4天的友好访问中，斐济总统孔罗特、总理姆拜尼马拉马、议长奈拉蒂考、军方高层领导及官兵代表，中资机构员工、华侨华人和当地群众等1500余人次登上戚继光舰参观。

戚继光舰出访海上指导组组长喻文兵少将一行拜会了斐济武装部队司令瑙波托少将、国防部常务秘书马纳萨，赴斐济国家博物馆参观，与使馆工作人员及斐方海军学员共同参加沙滩植树公益活动。

我出访官兵赴瓦卢湾海军基地，登上中国援赠斐海军的海燕号水文调查船参观，与斐方官兵开展了篮球友谊赛、足球友谊赛等体育交流活动。6日晚，戚继光舰举行了盛大的甲板招待会，斐济总理姆拜尼马拉马、议长奈拉蒂考、武装部队司令瑙波托少将、国防部常务秘书马纳萨，中国驻斐济大使钱波及使馆工作人员、华侨华人及中资机构代表，美国、印度、新西兰等多国驻斐使节共300余人参会。

斐济FBC电视台、《斐济太阳报》《斐济时报》等多家当地媒体对戚继光舰的到访进行了报道。

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