“东亚合作论坛2019”聚焦变动中的东亚秩序

人民网讯 11月2日，由中国人民大学国际关系学院、中国人民大学东亚研究中心主办的“东亚合作论坛2019——变动中的东亚秩序：影响与前景”在人民大学举行。

本届论坛聚焦变动中的东亚秩序，旨在梳理东亚地区国家历史和现实上的政治、经济、安全格局的变化特点，分析域外大国对该地区秩序变化的可能影响，以展望未来走向，为今后学界开展进一步的研究提供指引，也为东亚合作的道路与模式提供新思路与新视野。

中国人民大学国际关系学院院长杨光斌表示，当今世界正面临百年未有之大变局，而这种变化已经在东亚地区得到体现。此时对东亚地区秩序的变动进行研究，有着特殊的理论和实践意义。

中国人民大学国际关系学院副院长、东亚研究中心主任黄大慧回顾了十五年来历次东亚合作论坛的举办情况，并指出东亚合作论坛已不仅仅是学术交流的平台、思想碰撞的平台，同时也是凝聚友谊的平台。

论坛期间，与会学者就东亚秩序的历史、现实和特征进行了陈述和充分讨论，从宏观角度探讨了东亚的范围定义和历史遗产，并展望了未来东亚秩序变化的可能特征。专家们认为，东亚秩序的重构过程将是长期的，应坚持和平主义最高价值，持续扩大合作，重视域内合作在推动秩序重构中的作用。

与会专家表示，中日韩三国应发挥各自优势，取长补短，加强在基础设施、装备制造业、能源、环保、新业态和新产业等领域的合作。整体来看，新时代的中日韩关系面临新的合作机遇，中日韩三国在经贸关系与安全合作上存在广阔的合作空间。

据悉，东亚合作论坛创立于2005年，迄今已连续举办15届，成为国内外相关领域专家学者探讨东亚地区和平、发展与合作问题的高层次、机制化学术交流平台，受到了国内外学界与媒体的广泛关注，取得了丰硕的学术成果。

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