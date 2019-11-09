中国驻尼日利亚大使就进博会发表署名文章

人民网阿布贾11月8日电（记者 姜宣） 7日，尼日利亚《领导者报》发表驻尼大使周平剑题为《进博会：书写世界经济开放合作新篇章》署名文章。全文如下：

2019年11月5日至10日，第二届中国国际进口博览会在上海举办。这一盛会见证着中国深度融入世界，与全球各国合作共赢。

首届进博会2018年在上海举办，成交额达578亿美元，取得了圆满成功。习近平主席在同与会各国领导人举行的双边活动中达成98项合作事项，其中23项已经办结，47项取得积极进展，28项正在加紧推进。首届进博会规模之高、展览档次之高、效果之好，受到国际社会广泛赞誉。

第二届进博会起点更高，规模更大，质量更优，创新更强，前景令人鼓舞。181个国家（地区）、国际组织和3800多家参展商、50多万采购商报名参展，涵盖制造、贸易、服务、电商、跨境平台等各行各业，参展企业数量以及其中世界500强和行业龙头企业数量均超过首届。

进博会的旺盛人气正是全球各地企业对中国全方位开放不断深化投下的信心票。更低关税水平、更短负面清单、更便利市场准入、更透明市场规则……中国推动更高水平对外开放的一系列重大举措相继落地，各国企业进入中国市场的制度环境不断优化，共享中国机遇的渠道变得更加便捷。世界银行10月24日发布《2020营商环境报告》，中国营商环境排名由46位上升到31位，提升15位。中国消费市场的崛起，已被世界普遍视为中国经济行稳致远的重要支撑，更是各国企业继续投资中国的主要聚焦点。

经过改革开放40多年来的快速发展，中国既是“世界工厂”，也是“全球市场”，已成为世界第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国。14亿中国人民及其中4亿多中等收入人群的巨大市场，即将成为世界上最大的消费市场。未来15年，中国进口商品和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元。更为重要的是，中国始终向世界敞开大门，已成为世界上100多个国家的最大贸易伙伴，为世界各国提供了广阔市场，带来了无限机遇。

习主席在首届进博会上指出，“中国经济是一片大海，而不是一个小池塘”“中国主动扩大进口，不是权宜之计，而是面向世界、面向未来、促进共同发展的长远考量”。自信而强大的中国将继续对世界开放，并促进世界更加开放。国际货币基金组织最新世界经济展望将2019年全球经济增长预期下调至3%，创国际金融危机以来的最低点，主要原因之一便是全球贸易的不确定性。在贸易保护主义和逆全球化思潮泛起的背景下，越办越好的进博会不仅展现了中国扩大对外开放的坚定决心，也将推动全球贸易需求增加，为世界经济增添新动力。

开放始终是当代中国的鲜明标识。进博会表明新时代中国改革不会停顿、开放永不止步。中国共产党刚刚召开了十九届四中全会，制定了关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定，其中包括许多深化改革、扩大开放的重要举措。中国将坚持对外开放的基本国策，坚持以开放促改革、促发展、促创新，持续推进更高水平的对外开放。中国欢迎世界各国特别是尼日利亚等非洲发展中国家搭乘中国经济发展的快车。

当前，中尼经贸合作蓬勃发展，合作规模不断扩大，合作领域进一步拓宽，合作方式更加多样，取得了累累硕果。进博会成为尼扩大对华出口新的重要机遇。

正如习主席所言，“中国国际进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好。”为实现更高水平的对外开放，中国将继续扩大市场开放、继续完善开放格局、继续优化营商环境、继续深化多双边合作、继续推进共建“一带一路”。

展望未来，中国完全有信心有底气与各国一道共享机遇、共同发展，携手推动构建人类命运共同体，让和平与发展的阳光普照全世界。

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