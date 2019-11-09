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第十六届世界中医药大会在布达佩斯开幕

2019年11月09日09:28  来源：人民网-国际频道
 

人民网布达佩斯11月8日电（记者 于洋）第十六届世界中医药大会暨“一带一路”中医药学术交流活动8日在匈牙利首都布达佩斯开幕。本次大会为期两天，设置21个分会场，来自30多个国家和地区的近800名中医药行业代表将就中医药传承与创新、中医人才培养及国际教材推广与大健康等问题展开交流。

世界中医药大会是中医药领域的全球性学术大会，由总部设在北京的世界中医药学会联合会主办。本届会议由中东欧中医药学会和匈牙利中医药学会承办，主题为“防病强身民心所向·健康和谐命运相连”。

匈牙利国会副主席亨德·乔鲍在开幕式上致辞时说，中医药不仅是中华民族的瑰宝，也是世界人民的共同财富。中医治未病的理念是非常睿智的，值得包括匈牙利在内的世界各国学习。

世界中医药学会联合会主席马建中在致辞时表示，一株小草改变世界、一枚银针联通中西、一缕药香跨越古今。相信本次大会定能推动各国各地区中医药企业之间、中医药团体之间、中医药与各传统医学之间的交流与合作，同心协力推进中医药国际化进程，构建人类健康命运共同体，切实造福人类健康。

中国驻匈牙利大使段洁龙在致辞时表示，匈牙利政府和医学界对中医药在匈牙利发展开放包容且高度重视，并为此付出了辛勤的努力，提供了良好的保障，取得了显著成绩。此次大会的召开必将为中匈两国的友谊画卷增添更新更美的色彩，也必将为国际社会携手共建人类命运共同体做出积极贡献。

中东欧中医药学会会长陈震在致辞时说，近日发布的《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》为新时代传承创新发展中医药事业指明方向，让中医药从业者备受鼓舞。希望此次大会能为中医药在海外的进一步推广贡献力量。

(责编：燕勐、杨牧)
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