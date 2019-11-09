习近平主席在第二届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲中，强调各国要以更加开放的心态和举措，共建开放合作、开放创新、开放共享的世界经济。国际社会普遍认为，在世界经济增速放缓，保护主义日益抬头的大背景下，这一倡议符合世界各国渴望合作与发展的愿望，为全球共同发展指明了方向。

“为解决世界发展难题提供了中国方案”

“世界经济发展面临的难题，没有哪一个国家能独自解决。”“你中有我、我中有你，各国经济融合是大势所趋。”习近平主席的主旨演讲，得到了会场内外国际人士的积极响应。

“习近平主席的主旨演讲高瞻远瞩，为世界经济发展开出一剂良方。”日本国际贸易投资研究所首席经济学家江原规由表示，当今全球产业链、供给链、价值链深度融合，需要各相关国家、地区的密切协作。各方只有加强协商合作，才能产生“1＋1＞2”的效果。“共建开放合作的世界经济”这一倡议顺应了时代发展潮流。

“第二届进博会的参与度之高，正体现出世界各国对合作共赢的期待。”法国巴黎第八大学教授、中国问题专家皮埃尔·皮卡尔表示，中国的发展成就表明，只有对外开放、协商合作才是发展之道。“习近平主席的主旨演讲强调开放和合作，体现了中国始终坚持扩大开放的决心、合作共赢的诚意，为解决世界发展难题提供了中国方案。”

“只有坚持开放合作，才能共克时艰。”印度《帕斯卡日报》副总编辑穆克什说，习近平主席的主旨演讲体现了中国坚持开放合作的大格局、大胸怀，对中国和世界发展都具有重要意义。

美利坚大学国际关系学院教授赵全胜表示，中国提出的合作覆盖面广，推进开放的方式方法灵活多样，包含多边、双边合作，特别是“一带一路”倡议等，展现了中国进一步向世界开放的决心。

美国汇盛金融首席经济学家、纽约大学经济学教授陈凯丰认为，中国对外开放不断深化，为国际金融合作创造了广阔空间，进博会将对促进全球贸易平衡增长发挥积极效应。

“中国高水平对外开放给各国人民带来福祉”

中国说到做到，赢得世界信誉。首届进博会后，中国扩大对外开放的5方面举措、上海进一步开放的3点要求等都已基本落实。外商投资法获表决通过，全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度出台，扩大进口促进消费、进一步降低关税等取得重大进展……

土耳其政治经济社会研究院研究员伊穆拉特表示：“习近平主席向全世界释放出中国继续对外开放的明确信号，这给全球企业家吃了定心丸。”

巴西瓦加斯基金会国际财务管理研究中心主任夏华声也有相同的感受。“习近平主席在两届进博会上的主旨演讲一脉相承，‘中国开放的大门只会越开越大’，给国际社会提振信心、指引方向。”夏华声介绍，巴西在与中国的合作中受益匪浅，自2009年起，中国连续十年都是巴西第一大贸易伙伴。

“共同、合作、伙伴、发展、开放……”从习近平主席的主旨演讲中，德国联邦外贸与投资署新闻发言人安德烈亚斯·比尔芬格抓住了这些关键词。他说，进博会释放了一系列利好消息，德中双方一定可以实现共赢，整个世界经济也能从中获益。

“中国高水平对外开放给各国人民带来福祉。”本届进博会展商南非贝叶德营销公司主管诺克图拉·雄圭说。

“世界各国应该与中国一道，倡导开放合作”

“习近平主席在主旨演讲中提出的协商合作、平等相待、互谅互让等关键词，将成为解决贸易摩擦的原则。”日本前副外长浅野胜人表示， “我们将与中国站在一起，坚决维护自由贸易。”

“习近平主席的主旨演讲传递了明确而重要的信号———积极倡导多边主义。”南非贸工部长易卜拉欣·帕特尔表示，进博会已成功举办第二届，其重要性不言而喻。“世界各国应该与中国一道，倡导开放合作，维护多边贸易体系，共同解决发展问题。”

“习近平主席的主旨演讲令人印象深刻。当前，世界各经济体彼此依存度加深，需要敞开合作大门、拓宽合作领域和平台。”意大利普利亚大区旅游局市场负责人弗朗切斯科·慕切奇亚表示，“中国为推进世界开放与合作作出了积极贡献。”

摩洛哥前经济与财政大臣瓦拉卢表示，高水平的对外开放是中国经济腾飞的重要秘诀。习近平主席在主旨演讲中强调“拉手”而不是“松手”、“拆墙”而不是“筑墙”，生动形象地表达了中国支持经济全球化的立场。

“协商合作是大势所趋，单打独斗是行不通的。”埃及贝尼苏韦夫大学政治经济学教授、中国事务专家纳迪亚·赫尔米十分赞赏习近平主席的观点。他说，进博会为多边合作提供了开放的平台，为埃中两国经贸合作注入了新动力。“只有合作才能共赢，才能打破贸易壁垒，推动世界更好地发展。”

（本报北京、东京、巴黎、新德里、华盛顿、纽约、安卡拉、里约热内卢、柏林、约翰内斯堡、罗马、开罗电 记者龚鸣、刘军国、刘玲玲、胡博峰、吴乐珺、杨俊、王传宝、张远南、李强、吕强、李滢嫣、韩硕、黄培昭、景玥）

《 人民日报 》（ 2019年11月09日 03 版）

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