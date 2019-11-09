马克龙语出惊人 “脑死亡”北约遭空前质疑

人民网北京11月9日电（刘叶婷 实习生楚天舒）“北约正在经历‘脑死亡’。”日前，法国总统马克龙接受英国《经济学人》采访时“语出惊人”。对此，有关专家接受人民网记者采访时指出，马克龙此言实际上在公开表达对美国政策的不满，呼吁欧盟独立思考当前形势，摆脱在安全问题上对美国的依赖。

北约是二战后美国控制欧洲盟国，为其全球霸权战略服务的最重要工具。冷战结束后，北约存在的价值频频遭到质疑。一段时间以来，美国撕毁伊朗核协议、退出《巴黎协定》、从叙利亚撤军……“美国优先”的一系列政策和行动，导致美国与欧洲传统盟国关系出现明显裂痕。

今年2月16日，德国总理默克尔在慕尼黑安全会议上炮轰美国“独断专行”，警告美国在核武裁军协议、叙利亚撤军和贸易问题方面，不能将欧洲排除在外。8月27日，马克龙总统在驻外使节会议上指出：“美国是盟友，长期盟友，但同时也是一个长期绑架我们的盟友”，成为继默克尔之后，又一位坦言欧美异同矛盾的欧洲大国领导人。

马克龙在采访中批评北约：“一方面，欧洲国家内部缺少战略协调；另一方面北约国家中，美国和土耳其在很多问题上都有矛盾，这些都是北约的现状。”此番引发国际舆论关注的表态被外媒视为马克龙对美国最激烈的一次批评，也是对北约最强烈的一次质疑。

“当前，美欧关系出现了非常明显的变化，美欧矛盾明显增加。”中国现代国际关系研究院欧洲所副所长刘明礼接受人民网记者采访时指出，首先在经贸领域，欧洲成为美国增税的重要对象；在价值观领域，美国不支持欧洲一体化进程，呼吁一些国家效仿英国脱离欧盟；在安全问题上，特朗普要求欧洲国家增加军费、承担更多安全方面的责任。

刘明礼认为，从马克龙最近的表态来看，美国与欧盟在北约问题上的分歧并没有缓解，反而可能出现恶化。提出“北约脑死亡”这个说法，实际是在公开表示对美国政策的不满，以及在美国政策变化的情况下，推动或引领欧盟重新思考自身在安全问题上的政策取向，呼吁欧盟独立思考当前形势，是像过去一样依仗美国还是实现防务独立，摆脱在安全问题上依赖美国。

值得注意的是，从戴高乐时代开始，法国就一直以其“独立性”在欧洲扮演引领角色。马克龙在《经济学人》的采访中说，美国政府政策有很大的不确定性，北约成员国与美国之间缺少战略协调，欧洲国家不能再依靠美国来保卫，否则将不再掌握自己命运。他也曾多次强调建立“欧洲军”的重要性，强调这是制衡美国的关键，“舍此，欧洲就没有真正的独立性可言”。

马克龙还表示，欧洲将俄罗斯驱逐出去是个严重的战略失误，应该重启与俄罗斯的对话。对此，北约防范对象之一俄罗斯对马克龙大加赞赏。俄罗斯外交部发言人将马克龙的“北约脑死亡”说法称为“金句”，是对北约现状的“准确定义”。

“针对美国和北约，法国一直‘敢做敢为’。”中国国际问题研究院研究员邢骅指出，法国一直主张欧洲国家的安全应该由欧洲自己做主，尤其在乌克兰危机之后，法国主张欧洲不能完全和俄罗斯对立。这些都反映出法国主张独立自主和维护自己的大国地位是两大外交政策重点。

邢骅认为，冷战结束后，北约存在的价值受到质疑，总体来看北约也意识到这个问题并着手改革。然而，自乌克兰危机以来，北约将俄罗斯视为最大威胁，并加强了对俄罗斯的军事压迫。目前，美国及其北约盟国和俄罗斯之间的关系呈现冷战态势，北约已经成为威胁欧洲安全的始作俑者。

马克龙在今年的驻外使节会上提出“西方霸权或许已近终结”的战略判断。他认为，西方霸权畅行300年，对全球经济和政治掌握着绝对的支配权，如今好景不再，“事情正在起变化”。

“北约在未来不可避免地要实现职能的转型。”刘明礼说。

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