英国公布货车案死者名单 年龄最小遇难者仅15岁

中新网11月8日电 据英国埃塞克斯郡警察局官方网站消息，当地时间8日，英国警方公布了埃塞克斯郡集装箱货车案39名遇难者的身份信息，他们均为越南公民，遇难者中还包括多名未成年人，最年轻的仅15岁。目前，英国警方正在与越南交涉遗体移交事宜。

据报道，英国负责调查的高级官员、埃塞克斯郡助理警长史密斯称：“这是一个非常重要的过程，我们一直在努力为那些担心他们亲人可能在这趟悲惨旅程中遇难的家庭，寻找答案。”“我们的首要任务是确认受害者身份，维护死者的尊严，并帮助受害者的朋友和家人。”

史密斯表示：“对我们来说，最重要的仍然是确保通知到遇难者的亲人，并且在我们公开遇难者身份信息之前，给他们一些时间，来消化这个不幸的消息。”“我们与英国国家犯罪局、外交部和联邦事务部以及越南政府进行密切合作，以此找到遇难者家人。”

遇难者身份的鉴定工作是在高级验尸官穆雷的监督下，经身份鉴定委员会确定。穆雷表示：“请允许我借此机会，向遇难者家属表示最深切的哀悼。在这难以想象的困难时刻，我的心与他们同在。”

报道称，越南和英国政府正在就移交遇难者遗体事宜进行磋商。

英国警方10月23日在英格兰东南部埃塞克斯郡一个工业园区内的一辆集装箱货车里，发现39具遗体。埃塞克斯郡警方当地时间11月1日晚发表声明说，警方目前认为遇难者均为越南人。事发后，越南公安部与外交部均派工作组赴英协助核实遇难者身份。

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