中联部为外国驻华使节举办十九届四中全会专题吹风会

新华社北京11月8日电 中共中央对外联络部8日为外国驻华使节举办十九届四中全会专题吹风会，来自130多个国家包括60多名大使或临时代办在内的210余名驻华高级外交官出席。十九届四中全会中央宣讲团成员、全国人大常委会法工委主任沈春耀和中国社科院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心执行副主任辛向阳应邀向外国驻华使节作了宣讲。

吹风会首先播放了专门为此次会议制作的短片。短片以生动的画面和语言，介绍了十九届四中全会的历史背景、主要内容和重大意义。

宣讲团成员和专家重点向驻华使节们介绍了新中国成立以来中国国家制度和国家治理体系的历史沿革、取得巨大成就和彰显的优越性与强大生命力，表示此次全会审议通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》，回答了在国家制度和治理体系上“坚持和巩固什么、完善和发展什么”这个重大政治问题，是马克思主义国家学说的丰富和发展，也是对人类制度文明的发展，不仅对中国实现“两个一百年”奋斗目标、把新时代改革开放推向前进、应对风险挑战并赢得主动具有重大而深远的意义，也为发展中国家走向现代化提供全新选择，为人类探索建设更好社会制度贡献了中国智慧和中国方案。

两位宣讲人还回答了外国驻华使节提出的问题。

外国驻华使节祝贺中国共产党在新中国成立70周年之际成功召开十九届四中全会，盛赞中国创造了经济持续发展和社会长期稳定的奇迹，走出了一条成功的发展道路，彰显了有效的国家制度和强大的治理能力，中国制度正在国际上展现出独特的魅力。许多驻华使节表示，愿意同中国共产党加强在治党治国经验理念方面的交流，增进与中国在共建“一带一路”等领域务实合作，推动实现共同发展繁荣。

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