纳米比亚总统根哥布会见孙春兰

新华社温得和克11月8日电 11月8日，纳米比亚总统根哥布在温得和克会见正在纳米比亚进行访问的国务院副总理孙春兰。

孙春兰表示，中纳是好朋友、好伙伴、好兄弟。在双方领导人亲自关心推动下，中纳关系始终保持健康稳定发展势头，各领域合作成果丰硕，战略性和互利性日益突出。去年，习近平主席和总统阁下一致同意将中纳关系提升为全面战略合作伙伴关系，并共同见证共建“一带一路”合作文件签署，为两国关系发展勾画新蓝图。中方愿同纳方一道，以明年两国建交30周年为契机，保持高层交往势头，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上协调立场，对接发展理念，深化务实合作，推动中纳关系不断取得新的更大发展。

根哥布表示，长期以来，纳中双方相互信任、相互尊重、相互支持，全天候友好关系不断加深并提升为全面战略合作伙伴关系，合作领域日益拓展。中国是纳米比亚重要发展伙伴，纳方将积极推动并参与非洲对接共建“一带一路”倡议，实现共同发展。

7日，孙春兰同副总理兼外长恩代特瓦举行会谈。双方一致同意推动两国元首共识和中非合作论坛北京峰会成果更多在纳落地，加强多边事务协调配合，共同维护国际公平正义和发展中国家共同利益。

访问期间，孙春兰出席了“光明行”活动。两年来，中国医疗专家免费为当地近500名白内障患者进行复明手术。

《 人民日报 》（ 2019年11月09日 03 版）

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