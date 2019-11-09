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用偏见筑墙是徒劳的闹剧（钟声）

2019年11月09日05:42  来源：人民网－人民日报
 

　　美国国务卿蓬佩奥手里拎着一根意识形态大棒，恨不能走到哪里都耍一套污蔑、抹黑的把戏。这几日在德国访问期间，他一再肆意攻击中国政治制度，蓄意渲染所谓“中国威胁”，荒诞地将中国人民和中国共产党割裂对立，企图挑拨中国人民和中国共产党的关系。这种挑衅行径，将其意识形态偏见和冷战零和博弈思维暴露无遗。

　　蓬佩奥曾面对媒体说，自己“每天早上做的第一件事就是阅读关于中国的材料”。现在，听到他喋喋不休发出的妄言，人们不得不质问：难道他每天都在挖空心思扭曲对中国的认知？当然，蓬佩奥的谬论歪理在事实面前总是不攻自破，这次在德国同样达不到颠倒黑白的目的。

　　众所周知，正是在中国共产党的领导下，中华民族彻底改变了近代以来积贫积弱、受人欺凌的悲惨命运，走上了实现伟大复兴的壮阔道路，取得了令世界刮目相看的伟大成就。诚如德国主流媒体所言：中国现在已经是全球最强大、最有创新精神的国家之一，西方国家已经认识到，这个东方大国的崛起意味着一个划时代的变迁；中国在近几十年里的发展速度在世界历史中是独一无二的。

　　鞋子合不合脚，自己穿了才知道。一个国家的发展道路合不合适，只有这个国家的人民才最有发言权。庆祝新中国成立70周年之际，看看中国8亿多人成功脱贫、对全球减贫贡献率超过70%的亮丽成绩单，看看近14亿中国人民人心空前凝聚、爱国热情空前高涨的生动事实，世界上任何一个拥有公正心的人都会承认，中国共产党始终代表和坚定维护中国人民的利益，始终得到中国人民的高度信任和衷心拥护。蓬佩奥之流企图割裂中国人民和中国共产党的言行，是对全体中国人民的挑衅，注定不会得逞。

　　蓬佩奥这次德国之行的目的之一，是参加柏林墙倒塌30周年纪念活动。显然，在这样一个回顾历史的时刻，他缺乏对冷战历史的深刻反思，更没有看清冷战结束以后的世界走向。经济全球化、世界多极化正在深入发展，和平、发展、合作、共赢的时代潮流日益强劲。遗憾的是，有些人的脑袋还是停留在冷战时代，蓬佩奥就是一个典型，似乎已经完全被厚厚的历史灰尘包裹了起来，根本看不到新时代的气象，听不到新时代的足音。应当看到，蓬佩奥之流的冷战思维是逆潮流而动的祸患。

　　中美关系是当今世界最重要的双边关系之一。建交40年来，尽管国际形势和中美两国关系都发生了巨大变化，但一个基本的事实始终未变，那就是中美合则两利、斗则俱伤，合作比摩擦好，对话比对抗好。黄浦江畔正在举行的中国国际进口博览会上，美国企业踊跃参展、展览面积位居各参展国首位的事实，就揭示了人心、说明了事理。

　　中美关系正处于关键时刻，身为美国国务卿的蓬佩奥，要知道在经济全球化呼唤“拆墙”的今天，用意识形态偏见和冷战零和博弈思维筑起高墙，阻碍世界发展、时代进步，注定是徒劳的闹剧；要记得在作出重大判断和选择时，应当多使用历史的望远镜，明了来路，瞻望前程。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月09日 03 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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