“更有力地发出金砖声音”

“我非常期待金砖国家领导人第十一次会晤的举行，期待习近平主席前来出席会晤，相信会晤必将取得丰硕成果。” 近日接受本报记者采访时，巴西国会巴中议员阵线和金砖国家议员阵线主席福斯托·皮纳托表示，金砖国家用和谐包容的态度展开对话和讨论，为完善全球治理作出重要积极贡献。

成立于2017年的巴中议员阵线以推动巴西和中国友好合作为重要目标，阵线成员已占到巴西国会议员半数以上。随着巴中两国及金砖国家关系不断深入，2019年又成立金砖国家议员阵线，为促进金砖各方交流合作架起了更多的桥梁。

皮纳托表示，金砖国家拥有一个共同目标，那就是发展。尽管五国国情、文化背景不同，但各方都希望通过平等、公开的对话在国际事务中发出自己的声音，推动各国相互协作、优势互补、携手共进、合作共赢，所以这一合作机制非常重要。

皮纳托高度赞赏中国在促进金砖合作及全球发展方面发挥的重要作用。他说，中国在国际舞台上的作用至关重要，“通过金砖合作机制，金砖国家可以加强交流互鉴，共享治理经验。中国的发展经验值得其他新兴市场国家和发展中国家借鉴。我们应该加强金砖合作，在世界上更有力地发出金砖声音。”

皮纳托同时担任巴西国会农业委员会主席，对金砖国家农业合作寄予厚望。他说，巴西是一个传统农业大国，自然条件优越，但农业技术还有很大提升空间。“我看好金砖国家在农业合作方面的潜力，希望金砖国家能为农业发展提供更多资金和政策支持，特别是加强对中小规模农业企业的扶持。”

皮纳托表示，金砖国家拥有较为坚实的经济基础、大规模的市场，合作前景广阔。其所释放的能量和彰显出的潜力，可以满足新兴市场国家和发展中国家的迫切需求。“巴西对金砖合作持非常积极的态度。期待在金砖国家领导人第十一次会晤中，各方就当前国际经济形势进一步达成共识，在深化人文和经贸往来，推动完善全球治理等领域进一步密切合作。”

《 人民日报 》（ 2019年11月09日 03 版）

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