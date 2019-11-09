比雷埃夫斯港集装箱3号码头由中远海运集团新建，配有中国生产的世界最先进吊装设备。图为一艘货轮正在码头装卸货物。

本报记者 韩秉宸摄

鳞次栉比的集装箱整装待发，满载货物的火车鸣笛而来，穿梭的货车来回忙碌，紧张作业的工人有条不紊……进入希腊比雷埃夫斯港区，眼前一片繁忙景象。在中国企业的投资和帮助下，比港近年来完成了“旧貌换新颜”的转变，集装箱吞吐量世界排名从2010年的第九十三位大幅提升到2018年的第三十二位，成为全球发展最快的集装箱港口之一。

“我们所有人都感谢中国”

2008年，原中远集团获得比雷埃夫斯港两个码头的特许经营权。当时，比港亏损1300万欧元，基础设施老化，生产陷于停顿，管理和发展举步维艰。2016年，中远海运集团成功收购比雷埃夫斯港港务局多数股权，面对不利局面，积极稳定运营，拓展市场。经过多年努力，港口扭亏为盈，吞吐能力不断增长，一跃成为地中海第一大港。

十多年前，一些希腊民众并不看好中企的投资，甚至担心中国员工抢了自己的饭碗。“事实证明这样的担忧是多余的，中国企业创造出了更多工作岗位，每个员工都得到了尊重和信任，中国企业带来了荣耀，我们所有人都感谢中国。”中远海运比雷埃夫斯集装箱码头有限公司商务经理塔索斯·瓦姆瓦吉迪斯告诉记者。

接手比港以来，中远海运直接和间接创造的就业机会分别达到3000多个和1万多个，为促进希腊经济复苏作出了重要贡献。行走在比雷埃夫斯，当地人见到东方面孔的人，就会亲切地打听是不是来自中远海运。“中国企业有着极具远见的发展战略，带来了先进的设备和完善的管理理念，我们的港口建设得越来越好。”60岁的阿尔门佩是比港的一名普通司机，虽然在这里工作只有4年，但他感受到了前所未有的活力，“中国企业十分重视人文关怀和社会责任，心系每一个员工的安全和生活，与比雷埃夫斯当地社会建立了很好的互动关系。”

“体现了共建一带一路对世界的非凡意义”

希腊航运业产值规模居全球第一，长期以来，海洋产业也是希腊最为关键的产业之一。短短11年间，比港从支线港口发展成为地中海第一大港、全球发展最快的集装箱港口之一，对希腊经济发展的意义不言而喻，希腊各界人士对此称赞有加。

希腊比雷埃夫斯港管理局董事兼希腊国有资产发展基金会派驻希腊所有港口董事塞诺斯·利亚古斯表示，比港是中国连接欧洲的重要桥梁，为中国商品进入欧洲市场提供了更为便利的条件，希中两国在海洋领域的合作不断深化，发展空间广阔。“比港用实实在在的成果，讲述互利合作的精彩故事。我们有信心和中国伙伴一起把项目做得更好。”

“比港历经发展，成为地中海最为重要的港口，归功于希腊与中国的精诚合作，这是中国对希腊投资的典范，也是希中两国共同的成功。”希腊发展与投资部部长安东尼斯·乔奇雅迪斯说。

2018年8月，希腊与中国签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录，成为与中国签署此类备忘录的首个欧洲发达国家。比雷埃夫斯大学校长安格鲁斯·郭迪奥斯表示：“对希腊和中国而言，这是一个双赢的结果。比港在中企帮助下走出低谷，不断发展。它的成功，体现了共建‘一带一路’对世界的非凡意义，必将吸引越来越多企业来希腊投资，同时也带动更多国家参与共建‘一带一路’并从中受益。”

“为两国友好合作掀开新篇章”

2018年2月26日，“中远海运金牛座”号20000TEU超大型集装箱船舶进入比港作业，比港进入“20000TEU+”时代。今年10月9日，希腊港口发展和规划委员会正式批准了中远海运比雷埃夫斯港港务局提交的总投资约6亿欧元的后续发展规划，比港的发展再度加速。

“比港的发展在经过多年努力后迈出了重要一步，也为两国友好合作掀开新篇章。”希腊海运与岛屿政策部长扬尼斯·普拉基奥塔基斯说，希腊和中国同为海运强国，两国在海运、海事各领域的合作卓有成效。相信希中两国将以比港项目为抓手，不断拓展合作领域，开启更多务实合作，收获更多丰硕成果。

“比港正在快速发展成为更加专业、更富竞争力的港口。身处港口，处处是欣欣向荣的景象。毋庸置疑，希腊和中国无论在比港，还是在其他领域，合作都会有更美好的未来。”利亚古斯说。

中远海运集团董事长许立荣表示，未来，在希腊政府和各界的支持下，中远海运将严格按照当地法律法规以及环保政策要求，加大对比港的投资和建设，把比港打造成欧洲一流港口，为促进中希两国更广泛领域的务实投资合作作出积极贡献。

（本报雅典11月8日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月09日 03 版）

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