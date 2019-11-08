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中国将积极促进缅甸各方和平与和解

2019年11月08日23:27  来源：人民网-国际频道
 

人民网仰光11月8日电 （记者李秉新）“中国作为缅甸的好邻居好伙伴，一直非常关心缅甸和平进程以及各个领域的发展，我们尽可能为缅甸和平进程提供力所能及的帮助。” 中国外交部亚洲事务特使孙国祥今天在仰光对记者做了如下表示。他说，环顾世界，有关国家都是在实现了和平稳定之后各项事业才能发展，广大人民才能休养生息。缅甸正是由于还没有完全实现和平和解，所以各领域发展都受到很大制约。因此，加快实现和平进程是缅甸政府和人民的最大利益。作为好朋友，中国当然要伸出援手来支持和推动这一和平进程。此次，中国政府拿出100万美元现汇援助，不仅体现了两国之间的胞波情谊，更是显示出中国对缅甸和平进程的重视程度。中方对捐赠不设前提条件，完全由缅甸政府自行支配，因为他们最了解和平进程中哪些领域最急需支持和帮助。

孙国祥近日分别拜访了缅甸全国和平与和解中心、缅甸和平委员会和联合监督停火委员会。

他强调， 中方一直鼓励缅甸和平进程有关各方增加接触，交流看法，不管各方之间分歧有多大，矛盾有多深，和平对话谈判是解决问题的唯一出路。我们希望有关各方之间的和平对话能够经常化和机制化，通过大量的沟通交流，增进彼此的了解，为最终解决实际问题创造条件。“我们对缅甸的和平前景抱有信心，因为经过几十年的武装冲突，证明了诉诸武力解决不了任何问题，平等对话与和平谈判已经是各界共识，在世界上也是大势所趋。希望有关各方本着对国家、对民族负责任的态度，为缅甸各民族人民长远利益考虑，齐心协力把和平进程向前推进。”

孙国祥会见缅甸联合监督停火委员会成员 摄影：李秉新

(责编：李枫、岳弘彬)
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