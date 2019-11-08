“无言的诗，无行的舞。无图的画，无声的乐。”这是中国书法，一笔一划里大有千秋。随着中国对外人文交流不断深入，越来越多的外国人开始学习中文。当外国人爱上书法，会产生怎样的奇迹？

“很难相信，这是外国人写的中国书法！”上海合作组织秘书处顾问扎哈罗夫看着一幅幅中国书法作品，赞不绝口。“我已经是第三次参加书法大赛了，今天还特意戴了中国书法的领带”，塔吉克斯坦驻华大使达夫拉特佐达骄傲地向记者展示他带有中国书法图案的领带。在2019年度“上合组织国家中文书法大赛”作品展上，“外国人”和“书法”的相逢，在记者面前呈现了连连的惊喜和赞叹。

嘉宾现场挥毫泼墨 人民画报 郭莎莎 摄影

“中国字代表着中国的精气神”

书法是表现汉字之美的艺术形式，也是记录中华文化发展历史的重要载体。习近平总书记曾表示，书法是中华文化瑰宝，包含着很多精气神的东西，一定要传承和发扬好。正如一位获奖者所言，“中国有句古语，字如其人。字不仅能体现一个人的精气神，更能体现一个国家的精气神。”也正是这样的“精气神”吸引了来自十五个国家和地区的1600多名书法爱好者参与了此次书法大赛。

笔墨言志，丹青传情。活动主办方人民画报社社长于涛在致辞中表示，不少参赛选手对书法艺术的理解和书写水平，远超预期。参赛作品中，有的细腻精致，有的大气磅礴，包含着对中华文化的深切热爱。也正如扎哈罗夫所言，“每幅作品都是书写者对中国历史、文化表示敬意和热爱”。

上合组织国家中文书法大赛颁奖现场 人民画报 郭莎莎 摄影

书法大赛促进上合国家民心相通

“志合者，不以山海为远。”正如展览上一幅书法作品中所写的一样，外国人书写汉字，促进着不同民族和国家间的相互了解和文化、情感认同。这种了解和认同，对上合组织成员国之间的交流往来，尤其是青年之间往来非常重要。增进上合各成员国之间的人文交流，促进民心相通，也正是本届书法大赛的宗旨。

“志合者，不以山海为远。”展览上的书法作品

挥毫泼墨、展示风采。对于许多塔吉克斯坦在华留学生来说，本次大赛为他们搭建了一个展现才华的平台。塔吉克斯坦驻华大使达夫拉特佐达说，中塔两国是好邻居好伙伴，两国关系已经提升为全面伙伴关系。目前有3500多名塔吉克斯坦学生在中国学习，他们都对中国汉字很喜爱。他希望中塔两国举办更多的此类活动，为增进两国关系添砖加瓦。

扎哈罗夫强调指出，此次大赛为上合组织大家庭和整个欧亚地区的青年人提供很好的交流机会。他希望上合组织国家中文书法大赛再接再厉，进一步鼓励人们相互了解对方的文化和传统，加深友谊，保持上合组织大家庭人民之间的对话，弘扬“上海精神”。

“我们热爱中国，我们热爱中国文化，希望能继续在中国工作和学习。”来自中国传媒大学和北京师范大学的两位俄罗斯籍姑娘奥列西娅和思佳掩饰不住激动地向记者表示。

参赛的两位俄罗斯姑娘：奥列西娅和思佳

翰墨飘香香万里,诗书送雅雅千秋。本届“上合组织国家中文书法大赛” 由中国外文局所属人民画报社联合中国网、上合组织秘书处、新时代健康产业（集团）有限公司共同举办，旨在发扬中华优秀传统文化，增进上合国家民众友谊，为新中国成立70周年和上合组织成立18周年献礼。

据悉，大赛历时近10个月，吸引了哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、白俄罗斯、阿塞拜疆、亚美尼亚等上合国家民众的踊跃参与；硬笔组和毛笔组共收到作品2000余份，最终评选出获奖者50余名，其中一等奖4名，二等奖8名，三等奖19名以及最佳组织奖2名。

参赛作品

参赛作品

参赛作品

参赛作品

参赛作品

(责编：徐祥丽、杨牧)