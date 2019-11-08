外交部：奉劝蓬佩奥不要再喋喋不休抹黑中国

人民网讯 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持8日例行记者会。记者会实录如下：

应法方邀请，国家副主席王岐山将赴法国出席11月11日至13日举行的第二届巴黎和平论坛。

法国是联合国安理会常任理事国和欧盟核心大国。近年来，中法关系持续健康稳定发展，两国高层交往密切，政治互信日益增强，各领域务实合作不断取得新成果。今年是中法建交55周年，习近平主席同马克龙总统年内成功互访，达成了一系列新的战略共识。王岐山副主席在马克龙总统访华后不久代表中方出席第二届巴黎和平论坛，体现了当前中法关系的高质量、高水平。中方愿同法方一道，继续加强战略沟通，深化务实合作，深入落实两国元首共识，推动中法全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

问：关于中国南海的问题。本周一名越南高级官员称，希望通过法律途径同中国解决南海争端。请问越方是否已同中方讨论了此事？如果属实，中方是如何回应的？

答：南海问题的核心是越南等当事国侵占中国南沙群岛有关岛礁产生的领土问题。希望越方正视历史事实，恪守两国高层共识，坚持通过对话协商解决分歧，避免采取可能使有关问题复杂化的行动，干扰南海和平稳定和双边关系大局。

问：7日，美国国务卿蓬佩奥在访问德国期间称，考虑到中国共产党带来的挑战，德国的电信网络建设问题变得很复杂。此前，蓬佩奥接受媒体采访时曾表示，我们应该确保世界各国了解与中国共产党相关的风险，以及我们长期以来对此容忍造成的后果。你对此有何评论？

答：蓬佩奥攻击抹黑中国政治制度，渲染所谓中国威胁，充满意识形态偏见和冷战零和博弈思维，中方表示强烈不满和坚决反对。

蓬佩奥将中国人民和中国共产党割裂对立，企图挑拨中国人民和中国共产党的关系。我可以明确告诉他，中国的执政党中国共产党，在近百年的奋斗中始终代表和坚定维护中国人民的利益，得到中国人民的深厚信任和衷心拥护。企图割裂中国人民和中国共产党的言行，就是对全体中国人民的挑衅，注定不会得逞。

必须指出，蓬佩奥的有关言论十分危险，与其美国国务卿的身份严重不符，充分暴露了他企图通过反华来捞取个人政治资本的险恶用心。

我们奉劝他不要再喋喋不休地对中国进行无端指责，以免搬起石头砸自己的脚。

问：第一个问题，美国方面还未对中国商务部昨天有关中美取消关税的声明作出公开回应。请问双方真的就此达成一致了吗？看上去美方似乎还在这个问题上有所犹豫。一些美国官员指责，中方出于自身利益，试图就第一阶段协议重新谈判，而美方此前只同意取消那些尚未开始加征的关税。第二个问题，中方对签署经贸磋商第一阶段协议的时间和地点有何关切？美国国务卿蓬佩奥暗示，美方将于明年1月举办APEC非正式领导人会议，届时将同中方签署协议。但即便如此，相对于两国原计划在智利APEC会议期间签署协议，还是推迟了。你对此有何评论？

答：关于你提的这些问题，特别是关于中美互相取消关税的问题，在昨天商务部的记者会上，商务部新闻发言人已经作了全面和充分的回应。我这里没有补充。

问：按惯例，金砖国家领导人会晤期间，各方将举办“金砖+”有关活动。但今年即将在巴西举行的金砖国家领导人会晤期间，好像没有相关安排。请问外交部了解具体原因吗？这是否意味着金砖国家失去了一个同拉美地区增进关系的机会？

答：金砖机制自成立之初，就同广大新兴市场和发展中国家的命运紧紧联系在一起。加强同其他发展中国家的合作，是金砖国家作为新兴大国的责任，也是我们一直坚持的优良传统。2017年中方首创“金砖+”模式，在金砖国家领导人厦门会晤期间举办“新兴市场国家与发展中国家对话会”，首次从全球范围邀请嘉宾国与会，得到各方高度评价。去年南非延续这一做法，在约翰内斯堡会晤期间继续举办“金砖+”领导人对话会，取得积极效果。今年我们在很多活动中延续“金砖+”模式，邀请部分新兴市场和发展中国家代表参加，进一步扩大了金砖国家的“朋友圈”，促进了各国共同发展。

对于今年金砖合作主席国不在巴西利亚会晤期间举办“金砖+”领导人对话会的决定，中方尊重主席国的安排。

问：问一个有关APEC的问题。有报道称，智利取消举办APEC会议后，美国正考虑于明年1月举行APEC会议。中方对此持何态度？

答：关于你询问的事情，我们一直在与有关各方保持沟通，了解情况。作为原则，我们认为，涉及APEC事宜，应尊重东道主的意见，也应遵循协商一致的原则。

问：今天，日本地方议员樱木琢磨被中国法院判处无期徒刑。中方对此有何评论？

答：今天，广东省广州市中级人民法院依法对有关走私毒品案进行了公开宣判，其中有一名日本籍人士樱木琢磨。2013年10月31日，他在广州白云国际机场准备搭乘航班经上海转机回日本时，被安检人员在行李箱拉杆夹层及箱内女式松糕凉鞋内查获甲基苯丙胺，俗称冰毒，3289克。广州市中级人民法院根据中国法律判处樱木琢磨无期徒刑，并没收个人全部财产。法院方面已就此发布了消息。

我可以回应一句，中方已就此案向日本驻广州总领馆进行了通报。

****************************

不久前，我们隆重庆祝了中华人民共和国70华诞。今天，我们又迎来了中华人民共和国外交部建部70周年。70年前的今天，也就是1949年11月8日，外交部成立大会在北京举行。当时兼任外交部长的周恩来总理出席大会，并在会上作了重要讲话。

回首过去的70年，在中国共产党的坚强领导下，中国外交披荆斩棘，攻坚克难，风雨兼程，砥砺前行，走过了波澜壮阔的光辉历程，谱写了气势磅礴的壮美华章，取得了举世瞩目的丰硕成果，赢得了国内国外的支持尊重。

70年来，中国外交坚定捍卫国家主权、安全、发展利益，积极服务改革开放进程，全力践行“外交为民”理念，持续推动世界和平发展大业，深刻改变了中国与世界的关系，显著提升了中国的国际地位，为国家发展营造了有利的外部环境。

站在新的历史起点，中国特色大国外交将以习近平外交思想为根本遵循和行动指南，继续高举和平、发展、合作、共赢旗帜，坚持打造全球伙伴关系，积极参与全球治理，为实现中华民族伟大复兴中国梦、推动构建人类命运共同体作出新的贡献。

****************************

今天是中国的记者节。在这里我要祝所有中国记者朋友和在华工作生活的外国记者朋友节日快乐!

借此机会，也对大家长期以来对中国和中国外交的关注和报道、对外交部例行记者会的参与和支持表示衷心感谢。

我们期待与大家继续保持密切沟通与合作！

祝大家节日快乐！

(责编：徐祥丽、杨牧)