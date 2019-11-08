“十上黄山绝顶人——刘海粟美术馆馆藏作品展”亮相布鲁塞尔

人民网布鲁塞尔11月8日电 （记者方莹馨）11月7日，“十上黄山绝顶人——刘海粟美术馆馆藏作品展”在比利时布鲁塞尔中国文化中心拉开帷幕。展览由布鲁塞尔中国文化中心与刘海粟美术馆共同主办，中国驻比利时王国大使馆文化参赞向世海、刘海粟美术馆副馆长靳文艺、布鲁塞尔中国文化中心主任葛译友等120多位比利时及欧洲嘉宾出席开幕活动。

刘海粟先生是中国新美术运动的拓荒者、现代艺术教育的奠基人。曾于1929年至1935年期间两度欧游，今年正值其欧游90周年。1930年6月，刘海粟先生到访比利时，当时应比利时独立100周年纪念展览会邀请，担任国际美术展览会评审委员，展出的中国画作品《九溪十八涧》获得了荣誉奖。此次展出旨在分享刘海粟先生的美术理念和思想，增进中比、中欧艺术交流。

本次展览遴选刘海粟美术馆馆藏刘海粟黄山题材的国画精品15件进行展出，包含了现存刘海粟最早的黄山之作《古松图》,早期代表作《黄山清凉台》《白鹅岭望天都其二》等；代表其中期探索创新的泼墨泼彩作品《黄山图》《黄海一线天奇观》《黄山立雪台晚翠图》等；以及展现其晚期作品笔墨苍劲老辣、色彩浑厚壮丽的《黄山桃源宾馆》《雷瀑奔腾图》等。

同时，为了丰富展览内容，本次展览还展出近年来刘海粟美术馆针对馆藏作品及美术馆形象开发的相关文创产品进行展示，以及以“十上黄山”为主题的“彩线缠绕”工作坊成果装置，作品由艺术家与观众共同创作完成，希望观者对黄山、对艺术、对传承、对创新，有新的哲思与体悟。

刘海粟美术馆副馆长靳文艺介绍，秉承中国文人笔墨与时代新风的刘海粟，在其漫长的艺术生涯中，让东方艺术中融入西方的现代理念。他十次登上黄山，从写形悟神到以苍雄之笔墨写黄山之魂，开启了以黄山绘画为代表的中国气象。希望向比利时、欧洲观众呈现其彩墨山水及中国传统艺术文化的魅力。

举办此次活动的刘海粟美术馆，是中国首座以个人名字命名的省市级国有美术馆，其坐落于上海，是集收藏保管、学术研究、展览陈列、教育推广、文化交流等功能于一体的综合性艺术博物馆。1995年3月16日落成并正式对外开放。

布鲁塞尔中国文化中心主任葛译友表示，刘海粟先生晚年将自己毕生创作的主要作品和收藏的历代书画作品全部无偿捐献给国家，此次展览就是要分享刘海粟先生的艺术光华，续写海老90年前欧游之路，增进中比、中欧艺术互通互融。作为“十上黄山绝顶人——刘海粟美术馆馆藏作品展”的欧洲首秀，展览将从11月8日至2020年1月9日在布鲁塞尔中国文化中心展出。

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